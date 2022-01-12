Замість весілля - похорон: митника, який вчинив смертельну ДТП і втік, відправили до СІЗО

Замість весілля - похорон: митника, який вчинив смертельну ДТП і втік, відправили до СІЗО

Внаслідок аварії сильно травмувалась молода пара, яка готувалась до одруження, 21-річній дівчині вижити не вдалось. А водій, який збив наречених, втік з місця ДТП.

У Чернівецькій області оголосили про підозру та відправили до СІЗО 28-річного вже колишнього співробітника буковинської митниці Вадима Н. Чоловік підозрюється у причетності до смертельної ДТП, яка сталась вранці 16 серпня 2021 року.

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Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Тоді в трагічній аварії на трасі Житомир – Чернівці в районі села Припруття загинула 21-річна Діана Чинчик. Дівчина їхала в Audi разом зі своїм нареченим Олександром, як раптом на зустрічну на швидкості вилетів автомобіль Opel Insignia.

Водій Audi отримав струс мозку і численні забої, а ось його наречена – важкі травми, врятувати її не вдалося. Діана померла від травматичного шоку, що розвинувся внаслідок ускладнення політравми, численних переломів із пошкодженням внутрішніх органів.

Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області

Потрепіла в ДТП пара готувалася до весілля, але чоловік втратив свою наречену.

У ДТП загинула 21-річна Діана Чинчик, фото / Instagram

Правоохоронці почали розшукувати винуватця, який втік із місця аварії, покинувши своє авто і не надавши допомоги потерпілим. За словами очевидців, від чоловіка було чути алкоголем.

Поліція Чернівецької області звернулася до місцевих жителів із проханням допомогти у розшуку ймовірного водія-втікача - 28-річного жителя Новосельця Вадима Недугу.

Скрин повідомлення поліції Чернівецької області про розшук учасника аварії

Де саме чоловік був після аварії - невідомо. В грудні його помітили в одному з розважальних закладів його рідного міста.

Місцеві жителі зателефонували до поліції і чоловіка затримали, але згодом відпустили. Виявилося, що його так і не оголосили у розшук. У справі начебто проводили експертизи після яких і мали б ухвалити відповідні процесуальні рішення.

"Вночі 27 грудня поліцейські знову помітили митника в караоке-барі у Новоселиці та повідомили про це у ДБР. Тобто Недуга, який скоїв смертельну ДТП, спокійно жив і розважався в рідному місті, анітрохи не ховаючись", - пише видання.

Та все ж після чотирьох місяців з моменту ДТП чоловіка затримали та оголосили йому про підозру. Він перебуватиме у слідчому ізоляторі без права внесення застави до 27 лютого.

Якщо суд визнає його винним, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.

Відомо, що підозрюваний в 2016 році уже вчинив ДТП у стані алкогольного сп'яніння, в якій загинув волейболіст, тренер Михайло Сенюшко, який їхав із ним в авто. Але тоді Новоселицький районний суд Чернівецької області призначив Недузі умовний строк на півтора року, врахувавши те, що винуватець "розкаявся у скоєному", а також компенсував завдану шкоду всім постраждалим.

Через 9 днів після аварії Вадим Недуга був звільнений заочно з буковинської митниці через невихід на роботу та скоєння держслужбовцем дисциплінарного проступка.

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