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Замість відпочивальників - окупанти: до курортної Кирилівки зайшли кілька десятків ворожих БТРів

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Замість відпочивальників - окупанти: до курортної Кирилівки зайшли кілька десятків ворожих БТРів

Фото: Google

На окупованих територіях Запорізької області бази відпочинку навряд чи зможуть розпочати літній сезон та прийняти відвідувачів. 

У регіоні також побільшало окупантів країни-агресорки та військового обладнання. У середу, 25 травня, до тимчасово захопленого селища Кирилівка зайшло 30 одиниць російської техніки. 

Про це повідомили у зведенні Запорізької обласної військової адміністрації.

Зокрема, з'явилося чимало БТРів. За повідомленням місцевих жителів, вони стоять майже на кожному перехресті. 

Також є ймовірність, що кирилівські бази відпочинку можуть стати прихистком для окупантів. Крім того, вони можуть постраждати від мародерства, як це було у Бердянську.  

До слова, раніше повідомлялося, що на місцевих базах відпочинку військові держави-терористки встановлюють "Гради". Крім того, у селищі окупанти рили окопи, а берег моря вкритий мінами.

Як повідомлялося, на тимчасово захоплених росіянами територіях Запорізької області з'явилися партизани, які всіляко намагаються протистояти ворогові. Українські партизани обіцяють знищувати окупантів так, як раніше підпільники знищували нацистів. Крім того, загарбникам країни-агресорки Росії погрожують Нюрнберзьким трибуналом.

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