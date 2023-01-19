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Замість водохрещенських морозів 11-17° тепла: прогноз погоди в Україні на четвер, 19 січня

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Замість водохрещенських морозів 11-17° тепла: прогноз погоди в Україні на четвер, 19 січня

Фото: Pexels

Погода буде хмарною.

Четвер, Водохреще, 19 січня, в Україні буде теплим та у деяких регіонах дощовим.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 19 січня у західних та Житомирській областях очікується помірний дощ, подекуди з мокрим снігом, в Карпатському регіоні значні опади, на решті території без істотних опадів.

Вітер південний, в західних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у північно-східних, більшості центральних та південних областей пориви 15-20 м/с. Температура у західних та східних областях вдень 3-8° тепла, на решті території вдень 6-11°, на півдні країни 12-17°.

У Києві 19 січня істотних опадів не очікується. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вдень 8-10°.

Прогноз погоди на січень-2023

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що загалом січень в Україні буде теплим. Так, за прогнозами народного синоптика Станіслава Щедріна, до кінця місяця значних морозів вже не буде. Лише у західній частині країни буде трохи зимно, а також очікуються снігопади. На решті території України сніг малоймовірний.

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