Крим перетворюють на солончак / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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Політика російської окупаційної адміністрації перетворює тимчасово окупований Крим на зневоднену зону та провокує масштабну екологічну катастрофу. Намагаючись компенсувати брак прісної води, загарбники неконтрольовано викачують підземні джерела, через що родючі землі півострова поступово перетворюються на солончаки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

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Вода зникає втричі швидше, ніж надходить

Навіть попри рясні зимово-весняні опади 2026 року, які дозволили збільшити запаси у водосховищах природного стоку до 148,4 млн кубометрів (наповненість на початку жовтня становила близько 45%), стратегічний дефіцит води нікуди не зник:

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Щодоби до водосховищ надходить близько 138 тис. кубометрів води, тоді як витрачається 455 тис. кубометрів — тобто більш ніж утричі швидше.

Критична ситуація в наливних водосховищах: за вересень їхні запаси впали на 10% (до 31,6 млн кубометрів), а притоку води туди майже немає.

Міжгірне водосховище заповнене лише на 0,2% і фактично втратило значення як джерело водопостачання.

Наслідки підриву Каховської ГЕС та втрати до 45% води

Після скоєного росіянами екоциду на Каховській ГЕС у червні 2023 року Північнокримський канал втратив основне джерело наповнення. Його магістральна частина та північна гілка до Джанкоя залишаються сухими.

Східну гілку каналу окупанти використовують для перекидання артезіанської води у бік Феодосії та Керчі. Проте канал проєктувався під великі обсяги дніпровської води, тому під час транспортування малих обсягів підземних вод 40–45% ресурсу втрачається через випаровування та фільтрацію в ґрунт.

Хижацьке викачування надр і перетворення Криму на солончак

Щоб перекрити втрати, окупанти створили замкнене коло — вони інтенсивно викачують підземні горизонти. Лише з трьох артезіанських водозаборів (Ніжинського, Просторненського та Новогригорівського) станом на початок жовтня 2026 року видобули 19,6 млн кубометрів води.

У ГУР наголошують на незворотних наслідках такої практики:

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Засолення джерел: падіння рівня водоносних горизонтів відкриває шлях солоним водам у прісноводні підземні резервуари (особливо на узбережжі). Відновлення таких джерел займе десятиліття або взагалі неможливе. Опустелювання земель: зростання мінералізації вод та хронічний дефіцит вологи спричиняють вторинне засолення ґрунтів. Колись продуктивні сільськогосподарські землі втрачають родючість, а окремі ділянки вже набувають ознак солончаків. Жорсткі обмеження: на сході Криму окупаційна влада вже запровадила жорстку економію та графіки подачі води для промисловості й рекреації, а частина населених пунктів змушена залежати від підвозу води автоцистернами.

Водночас гучні заяви Кремля про будівництво нових водосховищ у розвідці називають фікцією: ці проєкти не мають ані фінансування, ані відповіді на головне запитання — звідки брати воду для їх наповнення.

Нагадаємо, у ніч проти 24 жовтня на окупованому Кримському півострові стався блекаут після атаки на ключові електропідстанції. Після атаки безпілотників електроенергія зникла на всій території окупованого Криму.

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