"Замість якісного лікування - ампутація кінцівок": в окупованому Маріуполі двометровий спортсмен залишився без ніг

В окупованому росіянами Маріуполі не вистачає ліків.

Через це місцеві жителі не отримують достатніх медичних послуг, іноді навіть позбуваються кінцівок.

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Жителі окупованого Маріуполя вмирають від нестачі ліків. У місті дефіцит препаратів для онкохворих, людей з діабетом, туберкульозом та проблемами з щитовидною залозою.





"Вчора здоровому спортсмену - 2 метри на зріст та 120 кг ваги - ампутували дві ноги. Чому? Після пережитого стресу через воєнні дії, у нього стався інсуліновий криз. Через відсутність у місті необхідних медикаментів та належного медичного супроводу він став людиною з інвалідністю. І це не поодинокий випадок. Замість якісного лікування з препаратами - ампутація кінцівок. "Швидкі рішення", які калічать та вбивають маріупольців", - розповів Вадим Бойченко.

Він додав, що понад 2 місяці російські загарбники та їхні посібники блокують нормальний доступ жителів до питної води, достатньої кількості їжі та медикаментів.

Вадим Бойченко закликав міжнародне співтовариство надати оцінку гуманітарній катастрофі у місті та геноциду жителівта допомогти організувати допомогу маріупольцям.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі мешканці міста все ще не мають доступу до питної води.

Раніше повідомлялося, що у в’язницях так званої "ДНР" перебуває понад 10 тисяч маріупольців.

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