Президент Володимир Зеленський наголосив на неминучості відповідальності для працівників поліції, які втекли з місця розстрілу в Голосіївському районі Києва 18 квітня, внаслідок чого загинуло 7 людей.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 20 квітня.

«Сьогодні генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що зібрано достатньо доказів та вже повідомлено про підозру тим двом патрульним поліцейським, які не захистили людей під час нападу в суботу в Києві», — розповів він.

Зеленський обурився, що екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину, побачив, що відбувається, бачив поранених, бачив дитину та інших звичайних людей на місці події, але втік.

«Патрульні повинні були зробити все, щоб зупинити вбивцю, але втекли. Повинна бути відповідальність. Розраховую, що наступні процесуальні кроки щодо них не затягуватимуться», — заявив він.

Крім того, президент висунув вимогу керівництву правоохоронних органів здійснити такі зміни:

Переглянути протоколи реагування на подібні виклики.

Оновити правила підготовки особового складу.

Переглянути правила застосування зброї для захисту життя цивільних.

«Має бути безпека для всіх», — підсумував він, підкресливши, що подібні інциденти не повинні повторитися в майбутньому.

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці і в супермаркеті.

Українців обурило відео, на якому видно втечу копів з місця стрілянини.

Згодом стало відомо, що співробітників поліції, яких звинувачують у втечі під час теракту в Києві, відсторонили від виконання службових обов’язків.

Голова Нацполіції та очільник патрульних пояснили, чому патрульні залишили місце стрілянини та дитину.

У ДБР підтвердили, що закон дозволяв їм застосувати табельну зброю без попередження, щоб припинити збройний напад. Однак правоохоронці просто залишили поранених і втекли геть, а терорист продовжив убивства.