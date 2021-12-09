Замість зарплати отримала вазою у голову: у Черкаській області бізнеследі побила дівчину

Дівчина прийшла підтримати свекруху, якій не віддавали зарплату.

У місті Чигирин Черкаської області дівчина опинилася у лікарні після того, як намагалася забрати зарплату свекрухи у місцевої підприємиці. Остання поцілила їй у голову вазою.

Про це повідомляє "ПроВсе".

Інцидент трапився у Чигирині 7 грудня. 27-річна Яна А* прийшла разом із свекрухою до кафе, де та працювала, щоб їй віддали зароблені гроші - 7 тисяч гривень. З кафе її забирала швидка з травмою голови, яку їй завдала власниця кафе.

"Вона звільнила мою свекруху. Наступного дня ми пішли до неї по виплату. Я залишилась чекати за дверима кабінету. Чула, як власниця свекруху принижувала й кричала на неї. Не витримала й зайшла. Почала все знімати на телефон. Попередила, що покажу на увесь Чигирин, як віддають людям зарплату. Після цього власниця почала кидатись канцелярією та вдарила мене вазою в голову", - розповіла Яна.

Дівчина розповіла, що жінка тягала її за волосся, а вона захищалася. Після бійки на місце пригоди викликали швидку. Зараз Яна перебуває у лікарні.

Власниця кафе Катерина П* говорить, що не стрималася через провокацію і шкодує про те, що сталося. Жінка розповідає, що свекруха Яни працювала в неї кухарем, а через любов до алкоголю зірвала 2 замовлення, через що вона розірвала з нею взаємовідносини.

"Вони прийшли вимагати гроші. Ця дівчина почала знімати відео й почала провокувати. Я не думала, що це все переросте у конфлікт. Я теж постраждала. Хотіла викликати охорону. В мене вибили телефон з рук. Коли нахилилася підняти, отримала удар", - розповіла власниця кафе.

Після інциденту жінка звернулася за юридичною допомогою. Яна написала заяву до поліції за фактом її побиття.

"Правоохоронці встановили, що конфлікт виник між керівницею та 27-річною працівницею, - Під час сварки в кабінеті 60-річна жінка не стримала своїх емоцій, взяла зі столу вазу та вдарила нею свою опонентку. Молоду жінку з травмами голови госпіталізували до Чигиринської лікарні. Згодом і сама керівниця звернулась до лікарів. За фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 1 статті 121", - коментує речниця поліції Черкащини Зоя Вовк.

Нагадаємо, що у Кропивницькому чоловік на дитмайданчику жорстоко побив жінку, бо вона зробила зауваження його молодшому брату. За це його засудили до іспитового терміну та змусили виплатити моральну компенсацію.

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