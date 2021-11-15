Замість зайця поцілив в товариша: під Харковом мисливець підстрелив іншого

Чоловікові загрожує 2 роки ув'язнення.

У Харківській області під час полювання був поранений 60-річний чоловік. Його випадково поцілив напарник.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Подія сталася учора, 14 листопада поблизу с. Волвенкове. До поліції надійшло повідомлення про те, що під час полювання 55-річний чоловік вистрелив у свого 60-річного знайомого. За його словами, він намагався влучити у зайця і з необережності здійснив постріл у чоловіка, який стояв поруч.

З місця події вилучено вогнепальну зброю.

Проводиться перевірка дозвільних документів на право здійснення полювання.

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 2 років позбавлення волі", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що у Охтирському районі Сумської області, під час полювання, було тяжко поранено 28-річного жителя села Боромля. Внаслідок чого він помер у реанімаційному відділенні лікарні.

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