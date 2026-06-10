Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Політичного підтексту в тому. що президент Володимир Зеленський летів до Великої Британії не через Польщу, а через Молдову, немає.

Про це заявив під час брифінгу речник українського МЗС Георгій Тихий.

Він пояснив, що зміна маршруту не пов’язана до скандалу, який виник між Польщею та Україною через присвоєння одній з військових частин звання «Героїв УПА». Прив’язку до суперечки Тихий назвав «штучною».

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«Логістика президента вирішується окремо його Службою протоколу. Давайте не політизувати питання логістики. Більше того — не варто привертати до них увагу з безпекових міркувань», — наголосив представник Міністерства закордонних справ.

Політ Зеленського через Кишинів — що відомо

Президент України 7 червня вирушив з офіційним візитом до Лондона не через аеропорт у польському Жешуві, а через Кишинів. За даними ресурсу FlightAware, зранку того ж дня літак глава держави прибув з Польщі до Молдови, а потім приземлився у Британії.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск коментуючи це, заявив, що Варшава не втручається у рішення щодо маршрутів пересування українського лідера: «Я не буду вказувати йому, як літати. Жешув не був закритий».

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