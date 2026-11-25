Starlink / © Unsplash

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Понад тиждень тому в Україні без попередження обмежили роботу системи Starshield, яка допомагає перехоплювати російські дрони. Попри загрозу для цивільних на тлі посилення атак РФ, досі невідомо, хто саме ухвалив це рішення.

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах посольства України у Вашингтоні Денис Сеник.

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За його словами, навколо обмежень Starshield в Україні виникло замкнене коло: жодна з ключових зацікавлених сторін не змогла з’ясувати, хто саме відповідальний за це рішення.

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Дипломат застеріг, що чим довше проблема залишається без вирішення, тим вищим є ризик того, що вона поступово випаде з поля зору посадовців, уповноважених її врегулювати.

«Ми в Україні не можемо цього допустити. Скажу відверто і прямо: українці й без того стикаються з достатньою кількістю загроз для життя внаслідок російської агресії, що триває. Ми не можемо дозволити собі сприймати збій у роботі такої критично важливої системи, як Starshield, як ще один епізод і просто рухатися далі. Це питання має залишатися на порядку денному, доки воно не буде повністю вирішене», — наголосив Денис Сеник.

Тимчасовий повірений наголосив, що ця технологія дозволила ефективно перехоплювати російські дрони та врятувала безліч життів, за що українці й майбутні покоління завжди будуть вдячні. Водночас він зауважив, що роботу системи обмежили раптово й без попередження понад тиждень тому, і кожен день дії цих обмежень несе загрозу для цивільних.

За словами Сеника, раптові обмеження без попередження створили додаткову небезпеку для цивільних, а кожен день їхньої дії несе реальні ризики для людей на місцях. Він також нагадав про посилення російських повітряних атак і наголосив, що повноцінну роботу системи потрібно відновити негайно.

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«Росія продовжує розширювати виробництво дронів і щотижня запускає тисячі дронів проти України. У час, коли масштаби та інтенсивність цих атак зростають, будь-яке порушення функціонування системи, яка допомагає захищати життя українців, є питанням найвищої терміновості. Ми просто не можемо дозволити, щоб ця проблема відійшла на другий план», — підсумував Сеник.

Збій в роботі Starlink — останні новини

Нагадаємо, раптовий збій у роботі системи Starshield компанії SpaceX став серйозним випробуванням для українських Сил безпілотних систем. Водночас жодна зі сторін не взяла на себе відповідальність за рішення обмежити роботу Starshield.

Також українські захисники 12 листопада знову фіксували обмеження в роботі військової системи супутникового зв’язку Starshield вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово захоплених територіях України.

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