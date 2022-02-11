Замкнув нічник: у Полтавській області під час пожежі загинула жінка

Вогонь знищив домашнє майно.
У місті Кременчук у квартирі сталася пожежа. Із вогню винесли жінку. Вона померла у "швидкій".
Про це "Суспільному" повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.
Пожежа сталася у квартирі на другому поверсі житлового будинку на вулиці Оксани Петрусенко. З пожежі рятувальники винесли 86-річну жінку, яка проживала там. Вона померла в автомобілі швидкої медичної допомоги. Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.
Вогонь знищив домашнє майно, закоптив стіни та стелю. Попередня причина пожежі – коротке замикання нічника, що висів на стіні.
Нагадаємо, у Волинській області у приватному будинку знайшли тіла двох чоловіків. Вони загинули під час пожежі.
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