Замкнув нічник: у Полтавській області під час пожежі загинула жінка

Замкнув нічник: у Полтавській області під час пожежі загинула жінка

Вогонь знищив домашнє майно.

У місті Кременчук у квартирі сталася пожежа. Із вогню винесли жінку. Вона померла у "швидкій".

Про це "Суспільному" повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

Також читайте У Львові спалахнула масштабна пожежа у складських приміщеннях колишнього винзаводу

Пожежа сталася у квартирі на другому поверсі житлового будинку на вулиці Оксани Петрусенко. З пожежі рятувальники винесли 86-річну жінку, яка проживала там. Вона померла в автомобілі швидкої медичної допомоги. Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

Вогонь знищив домашнє майно, закоптив стіни та стелю. Попередня причина пожежі – коротке замикання нічника, що висів на стіні.

Сталася пожежа в одеській триповерхівці – господарка та її син у тяжкому стані | Новини Одеси

Нагадаємо, у Волинській області у приватному будинку знайшли тіла двох чоловіків. Вони загинули під час пожежі.

Читайте також: