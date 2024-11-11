Заступник міністра Винницький пропонує підвищити вартість навчання у ВНЗ України і зробити європейські ціни

Гранти призведуть до таких не дуже популярних заходів, як здорожчання навчання у закладах вищої освіти, адже якісний процес має бути дорогим.

Про це сказав заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

"Я не уявляю собі, як викладач і як людина, яка трошечки розуміється на фінансовій частині університетського менеджменту, не розумію, як можна підготувати будь-якого фахівця вищої освіти за 25 тис. грн. А в нас є заклади вищої освіти, які таке пропонують", – сказав він.

Винницький зауважив, що така вартість може свідчити лише про "купівлю диплома".

Вартість навчання у Європі і в Україні: заступник міністра освіти і науки порівняв ціни

"Маємо на сьогодні реальну статистику по Європі, скільки коштує вища освіта в яких країнах. Навіть у найбідніших країнах Європи (це Румунія і Болгарія) менше ніж за 3000 євро не буває підготовки. 3000 євро – це найменше. А коли ми говоримо про Німеччину, то це 6000-8000 євро на рік для того, щоб підготувати одного студента.

Сьогодні в нас середня ціна – 1000 євро. Фактично виходить 46 000-47 000 гривень. Це означає, що в нас викладачі мало заробляють. Це означає, що в нас освіта низької якості, тому що, очевидно, викладачі не особливо зацікавлені. Нам треба підіймати середню вартість підготовки одного фахівця. Ми можемо це сказати, знову ж таки, в дуже соціалістичний спосіб. Давайте держава надрукує грошей і…" – каже Вінницький.

"Держава не має більше грошей": що пропонують у МОН

За його словами, Україна не має більше грошей, щоб вкладати в освіту. Відповідно, необхідно створювати систему співфінансування, залучивши приватний сектор.

"Держава не має більше грошей, щоб туди вкладати. Відповідно, нам треба створювати систему співфінансування. Частково піде від держави, частково від приватного сектора. І в цей спосіб освіта стане дорожчою – освіта стане якіснішою", – зазначив Вінницький.

Заступник міністра освіти і науки запропонував підвищити середню вартість підготовки одного студента в Україні.

"Це може звучати дещо дивно, і це довготривалий процес, ми маємо підіймати середню вартість підготовки одного студента. Це думка не дуже популярна, але це ще одна з речей, яка стоїть за грантами. Тут не тільки про справедливість – тут насправді й про якість", – сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, щзо 2025-2026 навчального року в Україні запровадять базову загальновійськову підготовку в закладах вищої освіти.

Читайте також: