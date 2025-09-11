Замороження пенсійних виплат: хто може залишитися без грошей і як цього уникнути

Виплати деяки пенсіонерам можуть заблокувати

Реклама

Деякі українські пенсіонери можуть опинитися під загрозою втрати пенсійних виплат. Причиною цього може стати блокування банківської картки, що передбачено нормами чинного законодавства.

Зокрема у статті 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» йдеться, що виплата пенсії може бути припинена за рішенням органів Пенсійного фонду України, якщо виявлено ознаки порушення однієї з трьох умов.

У яких випадках можуть заморозити банківський рахунок пенсіонера

Заблокувати пенсійну банківську картку можуть у трьох випадках:

Реклама

Відсутність руху коштів. Виплати можуть призупинити, якщо протягом шести місяців поспіль по пенсійній картці не було жодних операцій (зняття готівки, переказів, оплати товарів чи послуг онлайн або в терміналах магазинів).

Непроходження ідентифікації. Ще однією підставою для призупинення виплат є непроходження обов’язкової щорічної ідентифікації. Ця процедура є важливою для підтвердження того, що пенсію отримує саме та особа, якій вона була призначена, аби запобігти незаконному використанню державних коштів.

Отримання пенсії від РФ. Пенсійні картки також заблокують тим пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованих територіях і не подали заяву до ПФУ про те, що не отримують пенсію від Російської Федерації.

Як відновити виплату пенсії

У разі призупинення пенсійних виплат з однієї з цих причин, їх можна відновити. Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду, підтвердити свою особу та подати відповідну заяву.

«Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з’ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати», — зазначається в частині 2 статті 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Зробити це можна кількома зручними способами:

Особисте звернення: прийти до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Онлайн: скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду.

Відеозв’язок: подати заявку на вебпорталі ПФУ для проходження ідентифікації у режимі відеоконференції через популярні месенджери, такі як Viber, WhatsApp, Telegram, Skype, Google Meet або Zoom.

Через закордонні установи: пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть звернутися до дипломатичного представництва України. Після отримання документа, що засвідчує, що особа є живою, його потрібно надіслати разом із заявою до ПФУ поштою.

Нагадаємо, українці продовжують отримувати пенсії та інші соцвиплати. Деякі громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають достатньої кількості років страхового стажу, можуть оформити соціальну пенсію. Уже 2026 року розмір таких виплат може збільшитися.