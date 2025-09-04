Замороження війни по лінії фронту: Подоляк розповів, чи можливий такий сценарій для України

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк / © Getty Images

В Україні розглядають можливість замороження конфлікту по поточній лінії фронту як один із можливих сценаріїв завершення війни. Але остаточне рішення буде ухвалювати президент України Володимир Зеленський.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю «Новини.LIVE».

За словами радника, наразі тривають консультації з європейськими та американськими партнерами. Подоляк наголосив, що Захід має інвестувати у справедливе завершення війни, аби Росія не отримала жодних вигод.

Що означає «замороження війни» для України

Михайло Подоляк підкреслив, що сценарій «замороження» війни є одним із варіантів, який обговорюється, однак він не є остаточним. Радник ОПУ вважає, що для завершення війни на справедливих умовах необхідно, щоб Захід зробив декілька ключових кроків.

Йдеться про припинення будь-яких «загравань» з Росією, запровадження економічних санкцій, які позбавлять її коштів на ведення війни, а також масштабні удари по російській території.

Він додав, що війна може закінчитися в будь-який момент, якщо будуть виконані ці три умови. При цьому він зазначив, що ухвалення рішення про фінальний сценарій залишається за президентом Зеленським.

«Один із можливих сценаріїв — замороження по лінії фронту, і президент про це говорить, але я думаю, що рішення про фінал, про сценарій, який буде фінальним, буде ухвалювати президент», — йдеться у публікації.

Також Подоляк зауважив, що Україна веде непоганий переговорний процес з американськими колегами. Він висловив сподівання, що останні події, зокрема в Пекіні, змусять США ще більш реалістично дивитися на те, що відбувається у світі. Це, на його думку, підштовхне їх до інвестування в Україну, щоб забезпечити справедливий фінал війни, який не дозволить Росії отримати «жодних дивідендів».

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що припинення бойових дій принесе нову загрозу для України. Після припинення бойових дій на фронті для України буде критично важливим зберегти рівень фінансової підтримки з боку союзників та партнерів, бо на Заході буде велика спокуса зменшити фінансування.