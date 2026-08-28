Замороження виплат "800 Плюс" та нові перевірки: що зміниться для українських біженців у Польщі

Польща / © Associated Press

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Уряд Польщі до 2028 року не планує індексувати суму соціальної допомоги на дітей за програмою «800 Плюс», яка надається, зокрема, і біженцям з України. Критерії для виплат також не планують змінювати.

Про це в ефірі польського Radio Zet повідомив заступник міністра родини, праці та соціальної політики Польщі Себастьян Гаєвський. Одним з головних аргументів чинної влади є те, що поточна сума у 800 злотих (понад 9,5 тис. грн) виплачується з січня 2024 року — до того.

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Хто з українців має право на виплати

Програма «800 Плюс» передбачає щомісячну виплату коштів на кожну дитину в сім’ї, що відповідає визначеним критеріям:

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має менше 18 років;

навчається в польській школі;

перебуває в Польщі легально (має статус PESEL UKR);

хоча б один з її батьків офіційно працевлаштований.

Станом на початок 2026 року в Польщі допомогу за програмою отримували близько 268,5 тисяч українських дітей,. Проте через нові правила перевірки зайнятості та подання повторних заяв від Установи соціального страхування (ZUS) ця кількість динамічно змінилася.

Чому виплати не будуть підвищувати

На відміну від пенсійних виплат, система «дитячої» допомоги у Польщі не має механізму автоматичного перерахунку, пояснив Гаєвський. «В законі про державну допомогу у вихованні дітей немає механізму індексації, подібного до того, що є в законі про пенсії», — зазначив заступник міністра.

Посадовець наголосив, що на даний момент поточна сума є належною, але в майбутньому до цього питання доведеться повернутися.

«Ми усвідомлюємо те, що купівельна спроможність грошей падає, і напевно прийде такий момент — так само як він настав у 2024 році, коли ми ухвалили це рішення, — аби замислитися, відколи й на скільки підвищити виплату. Проте наразі такі роботи не йдуть. Цього не станеться ані цьогоріч, ані в 2027 році», — запевнив Гаєвський.

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Чи введуть обмеження за рівнем доходів

Попри те, що в польському суспільстві палко обговорюють ідею скасування виплат для найзаможніших родин та запровадження порогу доходів, в Міністерстві родини, праці та соціальної політики проти цього.

«У державі, де ми маємо дуже низьку народжуваність і дуже хочемо підтримувати батьківство, я вважаю, що кожному з батьків, які беруть на себе труд народження та виховання дитини, належить допомога держави. Незалежно від того, чи є він заможним, середньо заможним чи менш заможним», — пояснює Себастьян Гаєвський.

Крім того, він звернув увагу на фінансово-бюрократичний аспект адміністрування допомоги, зазначивши, що обслуговуванням «800 Плюс» для всієї Польщі зараз займається лише кілька десятків людей.

«Це можливо тому, що у нас немає порогу доходів, жодних обстежень умов проживання чи інших критеріїв. Це робить виплату дуже дешевою в обслуговуванні. Якщо б ми вирішили запровадити механізм порогу доходів, якісь додаткові критерії чи перевірки, то витрати були б значно більшими», — зазначив віцеміністр.

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Нагадаємо, у Польщі переписали правила оформлення документів для українців. Відтепер перед прийомом у відділеннях ДП «Документ» українським біженцям потрібно буде попередньо записатися в електронну чергу.

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