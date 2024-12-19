Замороження війни, газ та зниження мобілізаційного віку: головне з виступу Зеленського

Президент заявив, що Україна не може піти на припинення війни, поки в неї не буде гарантій безпеки, а також укомплектованих бригад.

У четвер, 19 грудня, Президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію на засіданні Європейської Ради, під час якої обговорив питання мирних переговорів, гарантій безпеки для України, стан Збройних сил, а також розповів, чи продовжуватиме країна транспортувати російських газ.

Головні тези з виступу Зеленського – в матеріалі ТСН.

Україна не може піти на замороження війни

Зелененький заявив, що на відміну від Росії, Україна прагне миру, але не може піти на заморожування конфлікту без конкретних гарантій безпеки.

"Ми не можемо жити з замороженим конфліктом. Коли йдеться про cease-fire (припинення вогню – ред.) у будь-якому конфлікті люди знають, що буде після, чим усе закінчиться, а в іншому разі ви просто заморожуєте конфлікт. Тому Україні потрібні гарантії безпеки, сильна позиція", – наголосив Зеленський.

Що означає "сильна позиція"

Як пояснює Зеленський, сильна позиція для України це – стабільний фронт. Завдяки чому росіяни не зможуть просуватися.

"Це говорить про те, що Росія не має спроможної армії, яка просуваєтья вперед. Тобто армія стала слабкішою. Це є сильною позицією для України." – підсумував президент.

Які події можуть наблизити завершення війни

Зеленський назвав ті події, які змусять Росію визнати необхідність миру. Головні тези:

геополітична ясність для України та Європи – запрошення України приєднатися до НАТО

чіткий прогрес у питанні членства України в ЄС;

посилення нашої оборони обіцяними озброєннями та системами ППО, а також термінове оснащення бригад.

збільшення інвестицій у виробництво зброї в Україні та Європі для нарощування потенціалу;

збереження та посилення санкцій проти Росії аж до досягнення повноцінного, тривалого миру;

активніше використання заморожених російських активів для підтримки мирних зусиль;

соціальна стійкість – допомога Україні у відбудові шкіл, лікарень, енергетичної інфраструктури для забезпечення нормального життя.

Що стане справжніми гарантіями безпеки для України

Справжньою гарантією безпеки для України стане членство в НАТО. Однак на цьому шляху держава прагне мати й інші гарантії безпеки – і від ЄС, і від США.

Відповідаючи на запитання журналістів, глава держави сказав, що Україні не буде достатньо гарантій безпеки лише з боку Європи.

"Я вважаю, що європейських гарантій буде недостатньо Україні. І це неможливо буде обговорювати тільки з європейськими лідерами. Тому що для нас справжні гарантії, у будь-якому випадку, – сьогоднішні або майбутні, – це НАТО. І НАТО базується на рішенні і США, і європейських лідерів", – висловився Зеленський.

Він також сказав, що для України дуже важливо піднімати ці питання – питання контингенту, зброї, ППО, далекобійності тощо.

Просування у питанні додаткових систем ППО для України

За інформацією Президента, Україна має просування у питанні посилення ППО. Підтверджено передавання кількох систем.

"Підтверджено кілька систем, ми будемо їх отримувати. Є і канадська допомога, є і німецька допомога. Буде надходити. Є усі системи у нас? Недостатньо? Так, це факт", – визнав український лідер.

Зниження мобілізаційного віку

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вимоги західних партнерів щодо зниження мобілізаційного віку, зазначивши, що в України є достатньо сформованих бригад, яким не вистачає зброї та укомплектування.

"Якщо людина стоїть перед вами без зброї, яка різниця, 20 років цій особі чи 30? Ніякої. Партнери звертають увагу на фізичні здібності військового, а ми звертаємо увагу на те, що в нас є "голі" бригади, які не укомплектовані, перед усім, зброєю. Мені здається, що це не дуже справедливо",

Зеленський зазначив, що Україна рік тому домовлялась зі Сполученими Штатами та Європою щодо тренування 12 бригад за кордоном. Проте, на сьогодні лише 2 бригади проходять тренування – у Франції та Німеччині.

Зеленський прокоментував заяву Путіна про "технологічну дуель "Орешніком""

Президент України Володимир Зеленський назвав кремлівського диктатора Путіна відморозком після того, як той запропонував Україні "технологічну дуель".

"Бачите, з ким ми маємо справу. Сьогодні "товариш із Кремля" сказав, що Росія пропонує "технологічну дуель". Так, сьогодні вже є відео, можете подивитися. Путін запропонував "технологічну дуель". Путін каже: "Ми вдаримо, наприклад, кудись по Києву "Орешніком" – цією новою ракетою, – а вони нехай поставлять протиповітряну оборону. І подивимося, що буде. І ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки..." – сказав український президент.

Про стосунки Віктора Орбана з Путіним

Зеленський заявив, що у прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана нема мандату на проведення переговорів з Путіним, а його стосунки з президентом держави-агресорки “занадто теплі”.

“У прем’єр-міністра Угорщини, попри всю повагу до угорців та Угорщини, немає жодного мандату на перемовини. Його відносини з Путіним занадто теплі для того, щоб ставити Путіна на місце. Для нас дуже важливо зберегти Україну, нашу незалежність, суверенітет, зберегти Європу. Україна сьогодні захищає Європу ціною життів українців. Безумовно, нам потрібна підтримка. Але те, про що ви кажете, схоже на політичний піар”, – сказав український лідер.

Чи буде Україна продовжувати транзит російського газу

Україна не буде продовжувати транзит російського газу. Зокрема через те, що це надасть додаткові мільярди для Росії, заявив Президент.

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"Ми не будемо займатись продовженням транзиту російського газу. Ми не будемо давати можливості додаткові мільярди заробляти на нашій крові", — заявив глава держави.

Він також звернув увагу, що Україна набагато більше втрачає через російську агресію, зокрема через захоплення Росією атомної станції.