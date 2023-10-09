Заморозки та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на 10 жовтня

Завтра, 10 жовтня, у деяких регіонах України прогнозують сильні заморозки вночі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптика, опади не передбачаються, тільки у північно-східних областях та Криму вдень можливий невеликий дощ.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; у західних, Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 7-12° тепла. В Одеській області та в Криму вночі 6-11°, вдень 11-16°.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 3-5 градусів, вдень 9-11 градусів. Вітер північно-західний 3-8 м/с.

Раніше стало відомо, що в Україні очікується похолодання та сильний вітер від 9 жовтня протягом кількох днів, однак потім потеплішає подекуди навіть до +22 градусів.