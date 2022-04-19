Дощ із мокрим снігом: прогноз погоди в Україні на 19 квітня

Дощ із мокрим снігом: прогноз погоди в Україні на 19 квітня

В Україні буде холодно і дощитиме.

Погода в Україні у вівторок, 19 квітня, буде холодною на всій території. Синоптики прогнозують дощ із мокрим снігом.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, дощі йтимуть у всіх регіонах, лише в південно-західній частині без істотних опадів. В Карпатах невеликий мокрий сніг, у східних областях вдень місцями значний дощ.

Вітер північно-західний, у східних областях південно-східний, 5-10 м/с.

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Температура у східних областях вдень 15-20°. На іншій території - температура вдень 7-12° тепла.

На Київщині часом дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 7-10° тепла.

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