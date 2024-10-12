Заморозки уже найближчої ночі: якою буде погода у неділю, 13 жовтня

За словами Діденко, у неділю, 13 жовтня в Україні очікується "нестійка неоднорідна погода".
Найближчої ночі в західних областях України очікуються заморозки 0-3 градуси.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у своєму Telegram.
Потім, за орієнтовними прогнозами, заморозки ймовірні у західних, північних та центральних областях 17, 18 та 19 жовтня.
Погода на завтра, 13 жовтня
За словами Діденко, у неділю, 13 жовтня в Україні очікується "нестійка неоднорідна погода".
На Правобережжі переважно сухо. Водіям варто звернути увагу: через тумани буде погіршення видимості до 300-500 метрів.
На Лівобережжі – дощі через атмосферний фронт, часом сильні із грозами. Крім того, надвечір у неділю дощі очікуються на Рівненщині та Львівщині.
Сильний вітер завтра передбачається у східних областях України та в Приазов'ї, до штормових поривів 15-20 метрів за секунду.
Температура повітря 13 жовтня:
- Вночі на заході заморозки 0-3 градуси.
- На решті території України +5+12 градусів.
- Удень очікується +12+17 градусів.
На Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Черкащині та подекуди на Дніпропетровщині вдень лише +9+13 градусів.
У Києві в неділю 13 жовтня температура повітря вночі становитиме +8+10 градусів, вдень+12+14 градусів. Заморозки на Київщині можливі 17-18 жовтня.
Нагадаємо, що Землю накрила потужна магнітна буря.
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