Заморозки вночі та до +23° вдень: прогноз погоди в Україні на вівторок, 7 вересня

Заморозки вночі та до +23° вдень: прогноз погоди в Україні на вівторок, 7 вересня

Найтепліше буде на півдні країни.

У вівторок, 7 вересня, в Україні буде сухо, вночі дуже холодно, а вдень повітря прогріється аж до 18-23°.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра буде без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 14-19° тепла, на високогір'ї Карпат та в горах Криму 11-13°, на Закарпатті, в Криму та більшості південних областей вночі 5-10° тепла, вдень 18-23°.

У Києві 7 вересня також буде сухо. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 17-19°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

Метеозалежність: прийдешнього тижня на українців очікує бабине літо

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання