Заморозки до -3°C і пожежна загроза: де в Україні чекати на погоді пастки

Заморозки

У ніч на 3 жовтня в більшості західних та північних областей очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -3°C (I рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях прогнозуються заморозки в повітрі 0…-3°C (II рівень небезпечності, помаранчевий).

З 2 по 4 жовтня в Дніпропетровській, Харківській і Полтавській областях зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

