- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 386
- Час на прочитання
- 1 хв
Заморозки до -3°C і пожежна загроза: де в Україні чекати на погоді пастки
У ніч на 3 жовтня на заході та півночі України заморозки до -3°C, а в Дніпропетровській, Харківській і Полтавській областях — висока пожежна небезпека до 4 жовтня.
У ніч на 3 жовтня в більшості західних та північних областей очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -3°C (I рівень небезпечності, жовтий).
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
У Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях прогнозуються заморозки в повітрі 0…-3°C (II рівень небезпечності, помаранчевий).
З 2 по 4 жовтня в Дніпропетровській, Харківській і Полтавській областях зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Раніше ТСН.ua розповів, якою буде погода в Україні у пʼятницю, 3 жовтня: де стане тепліше і закінчаться дощі.