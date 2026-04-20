Заморозки до -5°: де в Україні різко похолодає найближчими днями

Заморозки в Україні

Весна вирішила випробувати Україну на міцність: синоптики попереджають про суттєве зниження температури проти ночі 21 та 22 квітня.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру в Telegram.

До України йдуть заморозки — дата різкого похолодання

Так, вночі 21 квітня у північних, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях в повітрі заморозки 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Вночі 22 квітня в більшості областей в повітрі заморозки 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); в Закарпатській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

«Заморозки такої сили можуть пошкодити цвіт і зав’язь плодових дерев. Якщо у вас уже квітнуть абрикоси, персики чи вишні — вони під загрозою. Бережіть себе та свої сади», — зазначили в Укргідрометцентрі.

Раніше синоптикиня Наталія Голеня ошелешила прогнозом — вона повідомила про те, що на Україну насуваються сніг і мороз.