Україну накривають ще сильніші заморозки і навіть сніг: синоптики попередили, де буде небезпечно

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 25-26 квітня

На вихідних погода в Україні буде нестабільна — очікуються різкі коливання температури, штормовий вітер та нічні заморозками, які будуть спричинені вторгненням арктичного повітря.

За словами синоптикині Наталки Діденко, цими вихідними погода в Україні буде нестабільною.

У суботу, 25 квітня, вночі опадів не передбачається, проте вдень пройдуть невеликі дощі у північній частині України, на решті території опадів не передбачається. Температура повітря протягом дня підніметься до +11…+15 градусів тепла, у південній частині та в західних областях очікується від +14 до +18 градусів вище нуля.

Як зазначає синоптикиня, 26 квітня, тепла погода відступить перед натиском холодного атмосферного фронту: вдень стане прохолодніше — очікується від +9 до +12 градусів тепла. Проте на півдні, сході та частині центральних областей країни тепло втримається — там очікується від +15 до +19 градусів тепла.

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що в неділю атмосферний фронт принесе дощі, а на захід країни — навіть сніг через різке похолодання. Протягом усіх вихідних дошкулятиме сильний штормовий вітер західних напрямків. Справжнє ж потепління прийде в Україну лише з 5 травня.

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, 25 квітня в Україні все ще буде холодно — суттєвих змін у температурі поки не передбачається.

Він зазначив, що 26 квітня, до країни прийде коротке потепління: вночі стовпчики термометрів покажуть від +2 до +7 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +13…+18 градусів вище нуля. Проте вже з 27 квітня знову похолоднішає. На півночі та сході країни вночі ймовірні заморозки, а вдень температура триматиметься в межах від +8 до +15 градусів вище нуля.

Тим часом начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань прогнозує вночі 25 квітня заморозки до -2 градусів морозу. За його словами, вдень буде маловітряна та сонячна погода, а температура повітря становитиме від +13 до +15 градусів тепла. У неділю, 26 квітня, вночі температура повітря коливатиметься в межах від +5 до +10 градусів тепла.

«Вдень, як «на замовлення» — довгоочікуване потепління до 16-18°, але короткочасно. Адже холодний атмосферний фронт із північного заходу стрімко змінить погоду. І знову: дощі, подекуди грози, град, шквали та адвекція арктичного повітря з північних широт. Температурний фон знизиться на 5-7°», — попередив синоптик.

За прогнозом Українського гідрометцентру, протягом 25–27 квітня погоду в країні визначатимуть атмосферні фронти з північного заходу, які поступово приноситимуть нові порції арктичного повітря.

У суботу, 25 квітня, очікується переважно хмарна погода без суттєвих опадів, хоча вдень у північних регіонах можливий невеликий дощ. Нічна температура коливатиметься в межах від +1 до +7 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +16 градусів вище нуля.

Погода в Україні 25 квітня / © Укргідрометцентр

Через різкі коливання атмосферного тиску рвучкий південно-західний вітер зі швидкістю 7–12 м/с змінить свій напрямок на північно-західний, що суттєво посилить відчуття холоду. У західних областях у денні години пориви вітру можуть сягати від 15 до 20 м/с.

Водночас українців попереджають про заморозки. Вночі 25 квітня в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях в повітрі ймовірні заморозки до -3 градусів морозу. В цих областях оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий.

На решті території країни, крім заходу, на поверхні ґрунту буду заморозки до -5, що відповідає першому рівню небезпечності, жовтому.

Раніше метеорологи попередили про аномально холодний травень.

