Нічні морози та +19 вдень: Україну накриють погодні гойдалки — де буде найхолодніше

Україну накриють небезпечні нічні заморозки до -5, у низці областей оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 14 квітня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 14 квітня / © pexels.com

В Україні 14 квітня вдарять нічні заморозки до -5, які загрожують раннім садам, хоча вдень антициклон принесе довгоочікуване сонячне тепло. Синоптики попереджають про штормовий вітер у низці областей та радять на кілька днів відкласти висадку розсади.

Детальніше про погоду в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Керівник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань попереджає, що з вівторка по четвер (14–16 квітня) в атмосфері домінуватиме антициклон «Quirin». Погода стабілізується, сонце виходитиме частіше, а вдень повітря прогріється від +13 до +18 градусів тепла. Однак синоптик наголошує, що через безхмарну та тиху погоду вночі земля швидко вихолоджується, тому найближчими днями ймовірні заморозки до -3 градусів.

«Таку погоду варто використати для сівби технічних культур і посадки картоплі. А от із висадкою розсади краще поки зачекати», — зауважив синоптик.

За даними Українського гідрометцентру, 14 квітня, в Україні очікується мінлива погода без істотних опадів, хоча мешканцям східних регіонів вдень знадобляться парасольки через дощі. Вітер дутиме переважно північно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с, проте на Сумщині та в східних областях можливі сильні пориви до 15–20 м/с.

Водночас синоптики попереджають про серйозне нічне похолодання. На Правобережжі очікуються заморозки у повітрі до -3 градусів морозу (в регіоні оголошено другий, помаранчевий, рівень небезпеки), а на решті території, крім Закарпаття та сходу, очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -5 градусів нижче нуля.

«Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам», — наголошують в гідрометцентрі.

Попередження про заморозки в Україні 14 квітня / © Укргідрометцентр

Вдень весняне сонце дещо виправить ситуацію: повітря прогріється до +16 градусів тепла, а на Закарпатті — до комфортних +19. Найпрохолодніше буде на сході та північному сході, де термометри покажуть лише від +7 до +12 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на добу 14 квітня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Києві та Київській області 14 квітня очікується хмарна погода без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від 0 до -3 градусів морозу, температура вдень від +11 до +16 градусів тепла. У столиці 14 вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +2 до +4 градусів тепла, вдень близько +15 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про заморозки на Київщині та у самому місті Києві.

«Вночі 14 квітня по території Київської області в повітрі заморозки 0-3°. ІІ рівень небезпечності, помаранчевий. Вночі 14 квітня по території м. Київ на поверхні ґрунту заморозки 0-2°. І рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні

Синоптики попереджають про сильні заморозки на Київщині 14 квітня / © Укргідрометцентр

Погода в Одесі

На Одещині 14 квітня погоду визначатиме північний антициклон, тому суттєвих опадів не передбачається. Вночі та вранці на дорогах області можливий туман (видимість 200–500 м), а вітер упродовж доби залишатиметься слабким і часто змінюватиме напрямок.

Проте найближчої ночі по області очікуються сильні заморозки в повітрі та на поверхні ґрунту до -5 градусів нижче нуля. В Одесі ніч буде трохи теплішою (очікується від +3 до +5 градусів тепла), проте на поверхні землі також можливий невеликий «мінус» до -2. Вдень весняне сонце прогріє повітря в регіоні до +16, у самому місті — до +13 вище нуля.

В Одеській області вночі 14 квітня очікуються заморозки до -5 градусів нижче нуля / © Укргідрометцентр

На узбережжі Чорного моря ситуація буде стабільна: море спокійне, рівень води безпечний, а її температура становитиме від +7 до +8 градусів тепла. Синоптики зазначають, що це похолодання буде короткочасним, і вже з наступного дня температура почне поступово зростати.

Погода у Львові

На Львівщині 14 квітня очікується хмарна погода, без опадів. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 0 до -5 градусів морозу, вдень повітря прогріється до +18 градусів тепла. У Львові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від -1 до -3 градусів морозу, вдень — від +15 до +17 тепла.

Водночас синоптики попереджають про сильні заморозки по території Львівської області 14 квітня: вночі та вранці очікується до -5 градусів нижче нуля. У Львові вранці буде сильний заморозок до — 3 градусів нижче нуля. В регіоні оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий.

Синоптики попереджають про сильні заморозки на Львівщині 14 квітня / © Укргідрометцентр

Також жителів Львівщини попереджають про сильний вітер. По Львівщині 14 квітня місцями очікуються пориви південно-східного напрямку, які сягатимуть до 20 м/с.

У самому Львові вітряно буде вже з ранку та впродовж дня. Через негоду оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Попередження про сильний вітер на Львівщині 14 квітня / © Укргідрометцентр

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 14 квітня буде хмарно із проясненнями. Синоптики істотних опадів не передбачають. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області становитиме:

  • вночі від 0 до +5 градусів тепла, на поверхні ґрунту очікуються заморозки до -4 градусів нижче нуля;

  • вдень від +11 до +16 градусів тепла.

У Дніпрі температура повітря коливатиметься:

  • вночі від +2 до +4 градусів тепла, на поверхні ґрунту очікуються заморозки до -4 нижче нуля;

  • вдень — від +14 до +16.

Синоптики попереджають про сильні заморозки на Дніпропетровищні 14 квітня / © Укргідрометцентр

Погода у Харкові

На Харківщині 14 квітня буде вітряна, похмура погода із короткочасними проясненнями. Якщо вночі істотних опадів не очікується, то вдень по всій області, включно з обласним центром, пройде дощ.

Попередження про сильний вітер на Харківщині 14 квітня / © Укргідрометцентр

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла, вдень — від +8 до +13 градусів тепла. У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +4 до +6 градусів вище нуля, а вдень повітря прогріється до +12.

Нагадаємо, синоптик розповів, коли садити картоплю після арктичного холоду та коли настане потепління.

