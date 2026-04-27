Україну накриє арктичний холод: синоптики попередили про заморозки та сильний вітер

Синоптики попереджають про сильні заморозки в Україні / © Getty Images

Кінець квітня готує для України непросте випробування холодом: арктичні повітряні маси принесуть низькі температури та нічні заморозки майже по всій країні. Синоптики попереджають про складну метеорологічну ситуацію, яка поєднає в собі паводки на півночі та крижані подихи зими, які затримаються аж до наступних вихідних.

Погода в Україні

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує найближчими днями прохолодну та мінливу погоду з нічними заморозками та періодичними опадами.

За словами метеоролога, потепління очікується лише ближче до кінця тижня.

«На межі квітня і травня атмосферна циркуляція над територією України сприятиме проникненню нових порцій холодного арктичного повітря», — попередив він.

Кібальчич попереджає, що температура повітря буде нижчою за норму, а вночі можливі заморозки до -4 градусів нижче нуля, особливо в північних і західних областях.

У вівторок, 28 квітня, переважатиме погода без опадів, лише на Лівобережжі вдень можливий невеликий дощ із льодяною крупою. Нічна температура становитиме від +1 до +6 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +16 градусів. За словами синоптика, поступове потепління розпочнеться лише наприкінці тижня.

Синоптики прогнозують холодну погоду найближчими днями в Україні / © Getty Images

Своєю чергою начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що в Україні впродовж всього тижня пануватиме арктичне повітря.

Він також зазначає, що квітень — це не літній місяць, а перехідний до теплого сезону, тому й затоки холоду, заморозки та температурні гойдалки йому притаманні.

«Нинішній місяць вирізняється особливою прохолодою. Його тривалі холодні періоди, значна кількість днів із заморозками, і за сукупністю цих факторів він має увійти до п’ятірки найхолодніших квітнів за останні 30 років», — зазначає синоптик на своїй сторінці у Facebook.

За словами Віталія Постриганя, до кінця робочого тижня Черкащина залишатиметься в полоні аномального холоду. Через вплив північно-східного циклону погода буде сухою, але зовсім не за сезоном морозною. Зараз середньодобова температура повітря становить лише 4–5 градусів тепла, що аж на 7–9 градусів нижче за кліматичну норму. Такі показники більше притаманні кінцю березня, аніж середині весни.

До кінця робочого тижня вночі за прояснень варто очікувати заморозків у повітрі до -3 градусів нижче нуля, а вдень стовпчики термометрів не підніматимуться вище +7…+12 тепла.

«Отже, до кінця місяця перебуватимемо в „мішку“ арктичної повітряної маси, яку закачав вчорашній той занурюваний циклонічний вихор», — зауважив синоптик.

В Українському гідрометеорологічному центрі прогнозують 28 квітня хмарну погоду з проясненнями.

Опадів не передбачається, лише в північних і північно-східних областях вдень місцями можливі невеликі дощі. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с, вночі на сході та північному сході країни подекуди пориви 15–20 м/с.

Вночі в Україні, крім узбережжя морів та Криму, очікуються заморозки до -3 градусів. Вдень температура повітря коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, на півдні країни очікується до +15 вище нуля.

Прогноз погоди в Україні / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпеку 28 квітня

Синоптики попереджають про складні погодні умови наприкінці місяця. Зокрема, протягом 28–30 квітня на Десні нижче Розльотів триватиме розвиток водопілля. Рівень води щодня підніматиметься на 1–4 см, через що заплава річки біля Новгород-Сіверського залишатиметься затопленою.

Це спричинить подальші проблеми з транспортним сполученням у Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернігівщини, де оголошено жовтий рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про паводки 28 квітня / © Укргідрометцентр

Водночас по всій Україні, за винятком Криму та морського узбережжя, вночі 28, 29 та 30 квітня очікуються сильні нічні заморозки в повітрі від 0 до -3 градусів. Через високий ризик для квітучих садів і сільськогосподарських культур у багатьох областях України оголошено другий, помаранчевий рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про заморозки вночі 28 квітня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Київській області та в Києві 28 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Ніч мине без опадів, проте вдень місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від 0 до -3 градусів морозу, вдень становитиме від +6 до +11 градусів тепла. В Києві вночі очікується від +1 до +3 градусів тепла, вдень температура повітря прогріється до +8…+10 градусів.

Водночас синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по території Київщини та Києва. Вночі у столиці 28 квітня на поверхні ґрунту, 29 та 30 квітня в повітрі очікуються заморозки до -2 градусів. У Києві оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Також у ці дати вночі по області в повітрі будуть заморозки до -3 градусів. У регіоні оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий.

Синоптиики попереджають про сильні заморозки на Київщині 28, 29 та 30 квітня / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

Найближчими днями Львівщина опиниться під впливом антициклону з боку Північного моря, який поступово зміщуватиметься на південний схід, повідомляють в обласному гідрометцентрі. Оскільки до нас почне заходити холодне повітря з півночі, на теплу весну розраховувати наразі не варто.

У вівторок, 28 квітня, небо затягне хмарами, хоча суттєвих опадів не очікується, хіба що вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер залишатиметься північно-західним і дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Прогноз погоди на Львівщині 27 квітня — 2 травня / © Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають, що вночі по області очікуються сильні заморозки до -5 градусів нижче нуля, а в самому Львові буде близько -2 градусів нижче нуля. Вдень повітря прогріється лише до +8…+13 тепла, в місті синоптики прогнозують до +10…+12 градусів вище нуля.

Така прохолодна тенденція збережеться майже до вихідних. Хоча ближче до суботи ночі стануть трохи теплішими — до +1…+6 градусів вище нуля, — на поверхні ґрунту та подекуди в повітрі очікуються заморозки до -3 градусів нижче нуля.

Погода в Одесі та на узбережжі Одещини

На Одещині та в Одесі 28 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів тепла, місцями в повітрі та на поверхні ґрунту будуть заморозки до -2 градусів нижче нуля. Вдень повітря прогріється до +13…+18 градусів.

В Одесі вночі очікується від +5 до +7 градусів тепла, вдень — від +13 до +15 вище нуля.

Вздовж узбережжя Одещини 28 квітня істотних опадів синоптики не прогнозують, вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 6–11 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +3 до +8 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +12…+17 тепла. Температура морської води становитиме від +7 до +8 градусів.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та у Дніпрі на 28 квітня синоптики прогнозують мінливу погоду, без опадів. Вітер дутиме західний зі швидкістю 7–12 м/с.

По області температура повітря коливатиметься в межах: вночі будуть заморозки від 0 до -5 градусів, вдень від +9 до +14 вище нуля.

У місті Дніпро вночі будуть заморозки від 0 до -2 градусів, а вдень очікується від +9 до +11 градусів тепла.

Через нічні заморозки в повітрі до -5 у регіоні оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий.

Синоптики попереджають про сильні заморозки на Дніпропетровщині 28 квітня / © Укргідрометцентр

Також метеорологи зазначають, що від 29 квітня область перебуватиме під впливом гребеня антициклону з північного заходу Європи, отже, істотних опадів не передбачається. Вітер буде помірним, переважно північного напрямку, температурний режим залишатиметься без змін.

Наприкінці тижня ймовірні короткочасні опади, місцями можливі грози, переважно у другій половині дня. Водночас синоптики прогнозують підвищення температури.

Погода на Дніпропетровщині 27 квітня — 2 травня / © Укргідрометцентр

Погода в Харкові

На Харківщині 28 квітня буде хмарно з проясненнями. Якщо ніч мине переважно без опадів, то вже вдень по всій території області, включно з обласним центром, пройде невеликий дощ. Ситуацію ускладнюватиме західний вітер: його середня швидкість становитиме 7–12 м/с, проте місцями по області можливі досить сильні пориви до 15–20 м/с.

Ніч буде холодною. По області стовпчики термометрів опустяться до -3 градусів морозу, а в самому Харкові очікується близько -2 градусів нижче нуля.

Денна температура також залишатиметься низькою: загалом по регіону повітря прогріється до +8…+13 градусів тепла, а безпосередньо в місті термометри покажуть від +9 до +11 градусів.

Водночас синоптики попереджають про заморозки в повітрі на Харківщині вночі від -2 до -3 градусів нижче нуля. В області оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий.

Погода в Черкасах

За даними Черкаського обласного гідрометцентру, слідом за холодним фронтом до регіону прийшла справжня арктична холоднеча. Через особливий рух повітряних мас у тропосфері потік холоду з півночі не припиняється. Така погода затримається на Черкащині щонайменше до кінця тижня.

У найближчі дві доби, 28–29 квітня, під впливом висотної улоговини циклону з північного сходу в області домінуватиме не за сезоном холодна, вітряна та без істотних опадів погода. Середньодобова температура повітря становитиме від +4 до +5 градусів тепла, що нижче кліматичної норми на +7…+9 градусів та більше відповідає кінцю березня.

Вночі температура повітря коливатиметься в межах від 0 до -3 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів піднімуться не вище +7…+12 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про сильні заморозки по Черкаській області та в Черкасах: вночі 29 та 30 квітня у повітрі очікується зниження температури до -3 градусів морозу. В регіоні оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий.

Синоптики попереджають про сильні заморозки на Черкащині вночі 29 та 30 квітня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики зробили прогноз погоди на травень 2026 року.

Читайте також:

