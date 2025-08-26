Заморозки і навіть сніг: які регіони у вересні накриє значне похолодання

Заморозки. / © pixabay.com

На півдні, у центрі та у південно-східних областях України у вересні переважатиме літня погода. Втім, на заході країни буде значно прохолодніше. Втім, загалом перший місяць осені буде менш теплим, ніж торік.

Про це розповіла завідувачка Відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух в коментарі “Погода УНІАН”.

З її слів, у вересні в Україні температура повітря очікується на 1 градус вищою за кліматичну норму, а кількість опадів буде в межах норми. Однак загалом цей місяць буде "типовий, характерний для цього періоду"

"Загалом, якщо порівнювати із минулим роком чи позаминулим, то цей вересень, дуже ймовірно, буде більш прохолодний. Температура повітря може бути дуже неоднорідною на території України. На заході дуже ймовірна типова осіння погода цього місяця. На півдні більшість цього періоду, ймовірно, буде ще літнім ", - розповіла Балабух.

У південних, південно-східних та центральних областях зберігатиметься переважно літня погода. Втім, у західних областях "вже пануватиме осіння погода і температура повітря буде характерною для цього періоду".

"Місцями навіть можуть бути заморозки, а на високогір’ї Карпат - навіть сніг. Тобто це типова погода для вересня в цьому регіоні", - розповіла експертка.

За її словами, далі температура поступово знижуватиметься і "до кінця місяця осінь запанує на всій території України".

Нагадаємо, 24 серпня в Україні випав перший сніг. Засніжило урочищі Заросляк біля Говерли. Температура повітря опустилася +2°С. Зауважимо, що західні регіони накрило значне похолодання.

Сніг в останній місяць літа для Карпат — дивина, кажуть рятувальники. За останніх 10 років такого не пригадують. Проте й не аномалія — погода в горах завжди примхлива.