ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
1 хв

Заморозки не відступають: де і коли температура опуститься до -5°

В Україні знову заморозки — оголошено І рівень небезпеки.

Автор публікації
Олена Капнік
Заморозки. / © Associated Press

В Україні далі тримаються нічні заморозки. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».

Вночі 15 квітня в Україні, крім Закарпаття та північного-сходу, очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0°-5°.

Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. / © Укргідрометцентр

«Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам», — наголосили синоптики.

Потепління в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що зіткнення циклонів змінить погоду в Україні. До регіонів йде антициклон Quirin, який принесе сонячну погоду. Температура повітря почне стрімко зростати, хоча ночі все ще залишатимуться прохолодними.

Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляв, що погода незабаром зміниться. З його слів, 14-16 квітня синоптична ситуація стабілізується завдяки впливу антициклону. Очікується більше сонячних прояснень, а вдень повітря прогріватиметься до +13…18°C.

Дата публікації
Кількість переглядів
70
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie