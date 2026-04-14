Заморозки не відступають: де і коли температура опуститься до -5°
В Україні знову заморозки — оголошено І рівень небезпеки.
В Україні далі тримаються нічні заморозки. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».
Вночі 15 квітня в Україні, крім Закарпаття та північного-сходу, очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0°-5°.
Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
«Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам», — наголосили синоптики.
Потепління в Україні
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що зіткнення циклонів змінить погоду в Україні. До регіонів йде антициклон Quirin, який принесе сонячну погоду. Температура повітря почне стрімко зростати, хоча ночі все ще залишатимуться прохолодними.
Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляв, що погода незабаром зміниться. З його слів, 14-16 квітня синоптична ситуація стабілізується завдяки впливу антициклону. Очікується більше сонячних прояснень, а вдень повітря прогріватиметься до +13…18°C.