Заморозки не відступають: де і коли температура опуститься до -5°

Заморозки. / © Associated Press

В Україні далі тримаються нічні заморозки. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».

Вночі 15 квітня в Україні, крім Закарпаття та північного-сходу, очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0°-5°.

Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. / © Укргідрометцентр

«Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам», — наголосили синоптики.

Потепління в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що зіткнення циклонів змінить погоду в Україні. До регіонів йде антициклон Quirin, який принесе сонячну погоду. Температура повітря почне стрімко зростати, хоча ночі все ще залишатимуться прохолодними.

Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляв, що погода незабаром зміниться. З його слів, 14-16 квітня синоптична ситуація стабілізується завдяки впливу антициклону. Очікується більше сонячних прояснень, а вдень повітря прогріватиметься до +13…18°C.

