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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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681
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Заморозки та мокрий сніг: де в Україні зіпсується погода 11 травня

У неділю синоптики прогнозують похолодання та опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода в Україні кардинально погіршиться

Погода в Україні кардинально погіршиться / © Associated Press

У неділю, 11 травня, вночі у північних, більшості західних і центральних областей, вдень в Україні помірні, у південо-східній частині місцями невеликі дощі.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Вітер північно-західний, західний 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 9-14°. На півдні та сході країни 13-18°.

На високогір’ї Карпат помірний, вночі місцями значний мокрий сніг. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-4° тепла.

У Києві у неділю дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Раніше синоптик повідомив, що тепло до України повернеться після 17 травня. До того часу переважатиме прохолодна та дощова погода.

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Дата публікації
Кількість переглядів
681
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