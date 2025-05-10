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Заморозки та мокрий сніг: де в Україні зіпсується погода 11 травня
У неділю синоптики прогнозують похолодання та опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
У неділю, 11 травня, вночі у північних, більшості західних і центральних областей, вдень в Україні помірні, у південо-східній частині місцями невеликі дощі.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
Вітер північно-західний, західний 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 9-14°. На півдні та сході країни 13-18°.
На високогір’ї Карпат помірний, вночі місцями значний мокрий сніг. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-4° тепла.
У Києві у неділю дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.
Раніше синоптик повідомив, що тепло до України повернеться після 17 травня. До того часу переважатиме прохолодна та дощова погода.