Заморозки та перший рівень небезпеки: якою буде погода в Україні 16 жовтня
Територія України перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тому опади не очікуються.
В Україні у четвер, 16 жовтня, спокійну холодну погоду без опадів формуватиме поле високого тиску, територія країни перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тому опади не очікуються.
Про це повідомив Український гідрометцентр у Facebook.
На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями можливий туман.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Над Україною залишатиметься холодна повітряна маса, вночі у більшості областей 1-6° тепла, також заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0-3°; в денні години 7-12° тепла.
Яка погода у Києві та області
У четвер, 16 жовтня, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 7-12° тепл.
У Києві вночі 2-4° тепла, вдень близько 10°.
Небезпечні метеорологічні явища на Київщині
Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини у четвер, 16 жовтня.
Вночі 16 жовтня заморозки на поверхні грунту 0-3°
Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що на Україну сунуть дві хвилі похолодання.