Заморозки та перший рівень небезпеки: якою буде погода в Україні 16 жовтня

Осінь / © unsplash.com

В Україні у четвер, 16 жовтня, спокійну холодну погоду без опадів формуватиме поле високого тиску, територія країни перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тому опади не очікуються.

Про це повідомив Український гідрометцентр у Facebook.

На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями можливий туман.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Над Україною залишатиметься холодна повітряна маса, вночі у більшості областей 1-6° тепла, також заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0-3°; в денні години 7-12° тепла.

Мапа погоди 16 жовтня / © Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

У четвер, 16 жовтня, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 7-12° тепл.

У Києві вночі 2-4° тепла, вдень близько 10°.

Небезпечні метеорологічні явища на Київщині

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини у четвер, 16 жовтня.

Вночі 16 жовтня заморозки на поверхні грунту 0-3°

Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Небезпечні метеорологічні явища на Київщині / © Укргідрометцентр

