Заморозки та прохолода: прогноз погоди на 27 вересня

До України прийшло похолодання / © unsplash.com

Реклама

Сьогодні, 27 вересня, в Україні очікується суха прохолодна погода із заморозками.У суботу вони охоплять всі області, окрім Закарпаття та Крима.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Найнижча нічна температура повітря становитиме +2°С в центрі країни, найвища денна буде на півдні й становитиме +19°С.

Реклама

У західних областях сонячно, малохмарно, без опадів. Середня нічна температура повітря очікується в межах +3…5°С, а денна +13…15°С.

У північних областях вдень прогнозують +14…16°С.

У центральних областях сонячно, малохмарно. Місцями невеликий дощ. Температура вдень +14…17°С.

У південних областях сухо та сонячно. Нічна температура повітря становитиме +7…8°С, а денна +16…18°С.

Реклама

У східних областях без опадів. Вночі температура повітря +5…3°С, вдень +15…17°С.

Раніше синоптикиня повідомила, що вихідними в Україні буде переважно тепло, однак вночі очікується значне зниження температури повітря.