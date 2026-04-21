Заморозки та сніг: на Київ суне подвійний удар стихії — синоптики попередили про різку зміну погоди

Синоптики прогнозують про холодну погоду у Києві 21 квітня, а також попереджають про наближення атмосферного фронту.

Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 21 квітня / © УНІАН

У вівторок, 21 квітня, погода у Києві та області буде хмарною, окрім того синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує прохолодну погоду у столиці, без опадів.

«У Києві 21-го квітня без опадів. Вітер північний, помірний, холодний. Вночі +1+3, можливі заморозки, вдень +8+10 градусів. Надалі — холодно, з незначними коливаннями», — написала Діденко у Facebook.

Також вона попередила, що упродовж 23-24 квітня у столиці буде несприятлива погода, яку зумовлюватимуть циклон та атмосферні фронти. Буде холодна та волога погода, а при істотному зниженні температури повітря можливий мокрий сніг.

На Київщині 21 квітня в Українському гідрометцентрі синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів. Вітер дутиме північний зі швидкістю 7–12 м/с. Вночі по області температура повітря становитиме від 0 до 3 градусів морозу, вдень — від 7 до 12 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +1 до +3 градусів, вдень — від +8 до +10 градусів вище нуля.

За даними погодного порталу Sinoptik, вранці небо у Києві затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Температура повітря коливатиметься від +3 градусів тепла вночі до +9 градусів тепла вдень.

Водночас синоптики попереджають про різке похолодання: вночі 21 та 22 квітня по області очікуються заморозки в повітрі до 3 градусів морозу (II рівень небезпечності, помаранчевий). У столиці в цей же період очікуються заморозки на ґрунті до -3 (I рівень небезпечності, жовтий).

Попередження про заморозки у Києві / © Укргідрометцентр

Такі погодні умови можуть бути критичними для садівництва та пошкодити ранньоквітучі плодові дерева.

