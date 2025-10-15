- Дата публікації
Заморозки у повітрі та на поверхні ґрунту: синоптики попередили про сильне похолодання
Оголошено І рівень небезпеки.
На Україну знову сунуть заморозки і наступної ночі вони охоплять всі області. Оголошено І рівень небезпеки.
Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.
Зауважимо, що у попередніх прогнозах цієї ночі заморозки мали б зменшити, але синоптики оновили свій прогноз.
За оновленими даними, вночі 16 жовтня в Україні заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0-3°.
Вночі 17 жовтня ситуація покращиться. Заморозки будуть лише на поверхні грунту 0-3° на сході та південному сході країни.
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що на Україну сунуть дві хвилі похолодання. З його слів, починаючи від 14 жовтня на тлі проходження холодного фронту з північного заходу, у більшості областей вночі температура знизиться до +2-8°С, вдень обіцяють від +6°С до +13°С.