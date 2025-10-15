Заморозки у повітрі та на поверхні ґрунту: синоптики попередили про сильне похолодання

Заморозки. / © pixabay.com

На Україну знову сунуть заморозки і наступної ночі вони охоплять всі області. Оголошено І рівень небезпеки.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Зауважимо, що у попередніх прогнозах цієї ночі заморозки мали б зменшити, але синоптики оновили свій прогноз.

За оновленими даними, вночі 16 жовтня в Україні заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0-3°.

Заморозки в Україні 16 жовтня. / © Укргідрометцентр

Вночі 17 жовтня ситуація покращиться. Заморозки будуть лише на поверхні грунту 0-3° на сході та південному сході країни.

Заморозки в Україні 17 жовтня. / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що на Україну сунуть дві хвилі похолодання. З його слів, починаючи від 14 жовтня на тлі проходження холодного фронту з північного заходу, у більшості областей вночі температура знизиться до +2-8°С, вдень обіцяють від +6°С до +13°С.