Синоптики попереджають українців про заморозки

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Найближчими днями в Україні утримуватиметься суха й сонячна погода з мінливою хмарністю та денним теплом до +22 градусів. Водночас у деяких регіонах можливі невеликі дощі, а на Львівщині оголосили жовтий рівень небезпечності через нічні заморозки.

Детальний прогноз погоди в Україні на 30 вересня — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

За словами керівника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя, у період від 29 вересня по 1 жовтня утримуватиметься класична антициклональна погода з малохмарним небом та відсутністю опадів через високий атмосферний тиск. Нічні й ранкові температури становитимуть +5…+10 градусів тепла, а вдень повітря прогріватиметься до +15…+20 градусів вище нуля.

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Постригань попереджає, що більш відчутні зміни очікуються напередодні вихідних. Черкащина потрапить під вплив ядра північного антициклону та холодної тилової частини атлантичного циклону. Через це до області почне надходити сухе та прохолодніше повітря з північного сходу.

За попередніми прогностичними розрахунками, температурний фон знизиться. Вдень очікується лише +11…+16, тоді як уночі температура становитиме +3…+8. Як зазначає синоптик, саме в цей період можуть з’явитися перші осінні заморозки.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що по країні 30 вересня очікується мінлива хмарність. Істотних опадів не передбачається, лише на Приазов’ї та в Криму вдень місцями пройдуть короткочасні дощі. У західних областях вночі та вранці місцями зберігатиметься туман.

Вітер дутиме переважно північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься від +3 до +8 градусів тепла, на півдні та південному сході країни буде до +12 градусів тепла, в Карпатах слід очікувати близько 0. Вдень стовпчики термометрів по країні показуватимуть від +15 до +20 градусів тепла.

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Погода в Україні 30 вересня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві та в області 30 вересня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +3 до +8 градусів тепла, вдень очікується близько +15…+20 градусів вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +6 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +18 градусів вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 30 вересня, за прогнозом синоптиків, погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. У Львові та по області очікується мінлива хмарність без опадів, а вночі та вранці можливий слабкий туман при південно-східному вітрі 5–10 м/с. Денна температура по області сягатиме +17…+22 градусів тепла, а у Львові слід очікувати від +18 до +20 градусів вище нуля.

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Водночас в регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий, через заморозки: у період від 30 вересня по 4 жовтня вночі та вранці по області очікуються заморозки на ґрунті й у повітрі до 0–2, а у Львові — заморозки на поверхні ґрунту 0–2.

Синоптики попереджають про заморозки на Львівщині / © Укргідрометцентр

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 30 вересня буде мінлива хмарність. Ніч пройде без опадів, проте місцями будуть невеликі дощі. Вітер дутиме північний зі швидкістю 7-12 м/с

Вдень місцями ймовірні пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +6 до +11 градусів тепла;

вдень від +15 до +20 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +7 до +9 градусів тепла;

вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17…+19 градусів вище нуля.

Погода у Харкові

На Харківщині 30 вересня буде мінлива хмарність. Ніч пройде без опадів, проте вдень ймовірні невеликі дощі.

Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 9-14 м/с, вдень місцями будуть пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі по області коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +15…+20 градусів тепла.

У самому Харкові температура повітря вночі становитиме від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +19 градусів вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 30 вересня очікується мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 9-14 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 градусів тепла.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +12 градусів тепла, вдень слід очікувати від +19 до +21 градуса тепла. Температура морської води становитиме від +17 до +18 градусів вище нуля.

Раніше синоптики повідомляли, коли до України прийде похолодання.

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