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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Заморозки в Україні нарешті відступають: синоптичний прогноз на 30 квітня

У середу вдень в Україні очікується справжнє весняне тепло — стовпчики термометрів піднімуться до +17+22 градусів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Заморозки в Україні нарешті відступають

Заморозки в Україні нарешті відступають. / © Associated Press

Заморозки, які тримали Україну в напрузі останніми днями, найближчої ночі відступлять.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, вночі температура повітря підніметься до +6+10 градусів, найпрохолодніше буде у Криму – +2+5 градусів.

У середу вдень в Україні очікується справжнє весняне тепло — стовпчики термометрів піднімуться до +17+22 градусів. Дощі 30 квітня можливі у західних областях та на сході країни, тоді як у центральних, північних та південних регіонах переважатиме суха погода.

У Києві квітень завершиться справжнім синоптичним комфортом: вдень температура складе +18+19 градусів, опадів не прогнозують. Ніч буде прохолодною — +7+9 градусів, однак заморозків вже не очікується.

Наталка Діденко також прокоментувала часто поширені закиди щодо термінології у прогнозах. За її словами, поняття “комфортна погода” чи “сприятлива синоптична ситуація” слід сприймати саме у контексті атмосфери і її впливу на організм людини. Водночас агрометеорологи більш фахово оцінюють наслідки для врожаю, які можуть завдати заморозки чи нестача вологи.

“Синоптичний комфорт — це про стан атмосфери, а не про стан садів і городів”, — зазначила синоптикиня, додавши, що синоптики лише фіксують та прогнозують погодні умови.

“Квітень, дякуємо за красиву весну”, — підсумувала Наталка Діденко.

Раніше ми повідомляли, що Погода в Україні у травні обіцяє бути контрастною. Травень — місяць вередливий — температура може мінятися від спеки до прохолоди і навіть до заморозків.

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