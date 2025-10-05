Заморозити Україну: росіяни уразили об’єкти газопостачання перед опалювальним сезоном

Атака ворожих "Шахедів" / © ТСН

Під час нічної атаки 5 жовтня російська терористична армія уразила об’єкти газової інфраструктури в Україні, щоб позбавити українців тепла у зимовий період.

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

«Атаковані цивільні обʼєкти, які забезпечують людей газом під час опалювального сезону. На жаль, є влучання та руйнування», — написав він у соцмережі.

Сергій Корецький не уточнив, у яких саме регіонах України пошкоджено об’єкти газової інфраструктури, додавши, що газовики та рятувальники «ліквідують наслідки і оцінюють масштаби пошкоджень».

Голова «Нафтогазу» наголосив, що атаковані російськими ракетами та дронами об’єкти не мають жодного військового значення.

«Ці маніакальні терористичні удари направлені лише на одне — позбавити українців газу, тепла та світла», — зазначив він.

Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня російські війська завдали комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі України, пошкодивши обладнання та спричинивши знеструмлення у кількох регіонах.

У Міненерго і «Укренерго» спростували інформацію про нібито запроваджені відключення світла в регіонах України.