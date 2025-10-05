ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
1 хв

Заморозити Україну: росіяни уразили об’єкти газопостачання перед опалювальним сезоном

Атаковані російськими ракетами та дронами об’єкти не мають жодного військового значення.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака ворожих "Шахедів"

Атака ворожих "Шахедів" / © ТСН

Під час нічної атаки 5 жовтня російська терористична армія уразила об’єкти газової інфраструктури в Україні, щоб позбавити українців тепла у зимовий період.

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

«Атаковані цивільні обʼєкти, які забезпечують людей газом під час опалювального сезону. На жаль, є влучання та руйнування», — написав він у соцмережі.

Сергій Корецький не уточнив, у яких саме регіонах України пошкоджено об’єкти газової інфраструктури, додавши, що газовики та рятувальники «ліквідують наслідки і оцінюють масштаби пошкоджень».

Голова «Нафтогазу» наголосив, що атаковані російськими ракетами та дронами об’єкти не мають жодного військового значення.

«Ці маніакальні терористичні удари направлені лише на одне — позбавити українців газу, тепла та світла», — зазначив він.

Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня російські війська завдали комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі України, пошкодивши обладнання та спричинивши знеструмлення у кількох регіонах.

У Міненерго і «Укренерго» спростували інформацію про нібито запроваджені відключення світла в регіонах України.

Дата публікації
Кількість переглядів
121
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie