- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 121
- Час на прочитання
- 1 хв
Заморозити Україну: росіяни уразили об’єкти газопостачання перед опалювальним сезоном
Атаковані російськими ракетами та дронами об’єкти не мають жодного військового значення.
Під час нічної атаки 5 жовтня російська терористична армія уразила об’єкти газової інфраструктури в Україні, щоб позбавити українців тепла у зимовий період.
Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.
«Атаковані цивільні обʼєкти, які забезпечують людей газом під час опалювального сезону. На жаль, є влучання та руйнування», — написав він у соцмережі.
Сергій Корецький не уточнив, у яких саме регіонах України пошкоджено об’єкти газової інфраструктури, додавши, що газовики та рятувальники «ліквідують наслідки і оцінюють масштаби пошкоджень».
Голова «Нафтогазу» наголосив, що атаковані російськими ракетами та дронами об’єкти не мають жодного військового значення.
«Ці маніакальні терористичні удари направлені лише на одне — позбавити українців газу, тепла та світла», — зазначив він.
Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня російські війська завдали комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі України, пошкодивши обладнання та спричинивши знеструмлення у кількох регіонах.
У Міненерго і «Укренерго» спростували інформацію про нібито запроваджені відключення світла в регіонах України.