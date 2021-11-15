"Замотали руки та ноги, а потім ще й заклеїли рот": у Полтавській області вихователі знущалися з 4-річної дівчинки

"Замотали руки та ноги, а потім ще й заклеїли рот": у Полтавській області вихователі знущалися з 4-річної дівчинки

Обласна влада звернулася з приводу інцидента до поліції.

У дитсадку Диканської громади на Полтавщині знущались з 4-річної дитини. Дівчинці заклеювали рот скотчем.

Про це у соцмережі повідомив голова Полтавської облради Олександр Біленький

У Полтавській області обласна влада заявила про факт знущання з дитини у дитсадку.

"Жахлива подія, від якої стає моторошно! Мені повідомили про випадок знущання з дитини, який трапився у Диканській громаді! Під час тихої години, 4-річній дівчинці, аби вона не плакала, вихователі скотчем замотали руки та ноги, а потім ще й заклеїли рот. Звертаюсь до керівництва ГУ Національної поліції у Полтавській області щодо перевірки фактів та обставин цієї надзвичайної події! Я не вказую назву населеного пункту, а ні прізвища працівників і, звісно, дитини - зрештою, усі обставини повинні бути з'ясовані та підтверджені, або спростовані", - написав Олександр Біленький.

Він додав, що не хоче, щоб ця історія замовчувалася, як це відбувалося неодноразово в інших випадках.

Нагадаємо, що у Черкасах у дошкільному закладі спеціального типу, де навчаються діти із вадами розвитку, зафіксували факт булінгу. Спеціальна комісія провела перевірку факту і виявила його підтвердження.

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