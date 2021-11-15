Замотали руки та ноги і заклеїли рот: поліція розслідує знущання з 4-річної дівчинки в дитсадку у Полтавській області

До поліції із заявою звернулась мати 4-річної дівчинки.
Правоохоронці розслідують інцидент в дитсадку Диканської громади на Полтавщині. Там виховательок звинувачують в знущанні над 4-річною дівчинкою.
Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області.
Мати потерпілої дитини звернулась до поліції та повідомила, що виховательки знущались над її 4-річною дитиною.
"Наразі слідчим поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, вирішується питання щодо внесення за даним фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовує слідство", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у дитсадку Диканської громади на Полтавщині знущались з 4-річної дитини. Дівчинці зв'язали ноги і руки та заклеїли рот клейкою стрічкою.
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