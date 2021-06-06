Замотане у килим: в центрі міста в Полтавській області знайшли тіло 27-річного чоловіка

На місці події працюють слідчі.
У центрі Кременчука Полтавської області у неділю, 6 червня, знайшли тіло 27-річного чоловіка. За попередніми даними, загиблого зарізали та замотали у килим.
Про це повідомляє "Кременчуцька газета".
Тіло чоловіка знайшли під парканом будинку на вулиці Шевченка. Особу загиблого уже встановили. Це - 27-річний місцевий житель. На його тілі при попередньому огляді знайшли ознаки насильницької смерті.
На місці події працюють місцеві правоохоронці. Вони опитують місцевих жителів та встановлюють обставини трагедії.
Нагадаємо, у Кременчуці бійцівський собака напав на дівчину.