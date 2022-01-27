Замотав скотчем, щоб не було трупного запаху: у Маріуполі чоловік убив тещу, а тіло залишив у квартирі

Замотав скотчем, щоб не було трупного запаху: у Маріуполі чоловік убив тещу, а тіло залишив у квартирі

Щоб приховати сліди злочину, чоловік загорнув тіло у ковдру, будівельну плівку та замотав скотчем.

У Маріуполі 47-річний чоловік жорстоко розправився над тещею, а тіло переховував у квартирі.

Про це інформує поліція Донецької області.

24 січня до місцевого управління поліції звернулася 52-річна жінка про те, що тиждень тому зникла її 80-річна матір. Правоохоронці опитували сусідів, знайомих та перевіряли можливі місця її перебування.

Як з’ясувалося, разом із пенсіонеркою тимчасово мешкав співмешканець її доньки. Чоловік робив у квартирі тещі ремонт, доки його цивільна дружина перебувала на заробітках в іншій країні.

Коли жінка повернулася до Маріуполя, співмешканець повідомив їй, що матір пішла з дому тиждень тому та не повернулася.

За словами копів, чоловік викликав підозру, бо плутався у показах та уникав спілкування з поліцейськими. Згодом 47-річний уродженець РФ зізнався у жорстокому злочині.

Виявилося, що зловмисник вбив тещу ще наприкінці грудня 2021 року. Під час конфлікту він жорстоко побив жінку. Від отриманих побоїв вона померла.

Щоб приховати сліди злочину, чоловік загорнув тіло у ковдру, будівельну плівку та замотав скотчем. Він заявив, що боявся виносити загиблу з дому, але не хотів жити у квартирі з трупним запахом. Тому сховав труп за тумбочкою та накрив його килимом в одній із кімнат її квартири.

Поліція Донеччини

Результати експертизи свідчать, що смерть жертви настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Зловмисника затримали. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Волині 57-річний чоловік забив до смерті свою тещу.

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