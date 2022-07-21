"Замотуєш рушником і б'єш об вугол": батьки російських окупантів радять синам ламати собі руки і ноги

Російські окупанти налякані роботою ЗСУ і вже не дуже хочуть воювати.

Щоб втекти додому, вони вигадують способи, включаючи самоскалічення.

Про це свідчить перехоплення телефонної розмови батька і сина, яку оприлюднила СБУ.

Окупанти всерйоз роздумують, як скалічити себе, щоб потрапити до шпиталю і більше не воювати.

Також читайте Пішли у контрнаступ: ЗСУ дали прочуханки мотострільцям РФ у Харківській області і ліквідували роту окупантів

"Я вирішив! Зараз о четвертій змінюсь, і якось на сходах ногу зламаю. Не можу я, тату, мене трясе вже. Трясе страшно, пипець. Не можу я, нах*й, тут перебувати вже", – панічно розповідає окупант, який дислокується на Харківщині.

Батько таким думкам сина зрадів, а коли той перетелефонував і повідомив, що "не зміг нічого собі зламати", дав цінну батьківську пораду.

"У нас, у молодості, косили пацани: обмотуєш рушником або ганчіркою якусь руку, мочиш її, підходиш до якогось кутка і об кут прямо рукою б'єш. І не так боляче, і кістка ламається", – ділиться мудрістю батько.

У СБУ зауважили, що чим більше окупантів "зламаються", тим швидше українські захисники впораються в бою з рештою.

Нагадаємо, що за добу у Харківській області через обстріли окупантів загинуло четверо людей, зокрема і дитина.

Читайте також: