Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу / © ДСНС

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Учора ввечері й сьогодні багато хто у світі заявив про свою позицію після ракетного удару по Кривому Рогу — позицію чіткого несприйняття російського терору. Всім, хто це бачить і не заплющує очі, а говорить чітко і ясно правду, не тільки ми в Україні, а й увесь світ має бути вдячним.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, замовчувати те, що це саме Росія вбиває дітей балістикою, — це неправильно та небезпечно.

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«Це тільки підбурює покидьків у Москві продовжувати війну та надалі ігнорувати дипломатію… Слабкість іще ніколи не закінчувала війни. Тому я вдячний кожній країні, чиї представники висловились: лідери, міністри закордонних справ, посольства», — зазначив він.

Президент наголосив, що Росія повинна відповідати за все скоєне, і треба на неї тиснути.

«Російська балістика по вулиці звичайного міста, по житловій забудові, а ще після цього удару — додатковий удар дронами. І ще людина загинула, і ще були поранені. Росія повинна відповідати за все скоєне, і треба на них там тиснути — дійсно тиснути, не гаяти час у пустих розмовах, — щоб цю війну закінчити», — резюмував він.

Пізно ввечері у п’ятницю, 4 квітня, Росія завдала цинічного і кривавого ракетного удару по Кривому Рогу. Ракета з касетним боєзарядом впала просто посеред житлового мікрорайона на дитячому майданчику. За останніми даними, загинули 19 людей, з них — 9 дітей. Постраждали 74 людини.

Нагадаємо, посол США в Україні Бріджит Брінк у своєму пості засудила удар, однак не вказала, що саме російська ракета поцілила в житлову забудову. Українці різко відреагували на її слова.

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