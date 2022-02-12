"Замовчувати" не будуть: Венедіктова звернулася до Ярославського і заявила про заміну слідчих у справі

"Замовчувати" не будуть: Венедіктова звернулася до Ярославського і заявила про заміну слідчих у справі

У справі про ДТП з кортежем бізнесмена змінені усі прокурори та слідчі.

В Офісі генерального прокурора заявили, що ніхто не "замовчуватиме" аварію з кортежем харківського бізнесмена Олександра Ярославського.

Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедиктова, повідомляє Суспільне.

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"Якщо ми хочемо, щоб у нас було все чесно, прозоро, по справедливості, я вам обіцяю, що ми не будемо нічого перетворювати на політичні ігри. Але давайте не робитимемо зі звичайної кримінальної справи якийсь фарс. Повертайтеся в Україну. Я вам обіцяю, що все буде згідно із законом, все буде чесно, професійно та швидко. Ми виконаємо всі слідчі дії", - сказала Венедіктова.

Генпрокурорка додала, що тему ДТП ніхто не "замовчуватиме і замовлятиме": "Справді, є той факт, що кортеж Ярославського збив на смерть людини".

Вона сказала, що наразі не може сказати усіх подробиць, бо посилається на таємницю слідства.

Крім того, Венедіктова наголосила, що у справі про ДТП змінені усі прокурори та слідчі. Розслідуванням займається Головне слідче управління Нацполіції та Офіс генпрокурора. За її словами, буде також проведено службову перевірку.

"Ми відкрили кримінальне провадження щодо прокурорів і слідчих. Я хочу, щоб розібралися всі по-справедливості, як воно було. Але те, що поспішили всі, це факт. І те, що треба було провести більше слідчих дій, більш ретельно - це так само факт. Ці факти будуть вже, мабуть, підставою для дослідження і в межах службової перевірки, і в межах слідства в кримінальному провадженні", - прокоментувала генпрокурорка роботу слідчих.

Як повідомлялося, ввечері 9 лютого на трасі Київ-Харків-Довжанський невідоме авто їхало з Чугуєва в напрямку Харкова та на смерть збило пішохода. За даними ЗМІ, винуватцем аварії міг стати автомобіль із кортежу Ярославського.

В МВС України 10 лютого повідомили, що правоохоронці викликали на допит Ярославського. Він заявив, що спав удома в той момент, коли сталася аварія. Згодом з'явилася інформація, що бізнесмен "відповідно до сформованого на початку тижня робочого графіка" відлетів до Лондона для зустрічі з сім'єю.

В компанії Ярославського DCH повідомили, що за кермом авто зі знайденими на місці ДТП номерними знаками був водій, який працює в одній із допоміжних служб компанії.

Згодом, очільника поліції Харківської області звільнили через історію з ДТП. Справу намагалися сфальсифікувати - підозру оголосили не тій людині, яка була за кермом.

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