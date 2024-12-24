Замовила вбивство ексчоловіка та його родини: яке покарання загрожує жінці

34-річна мешканка Запоріжжя замовила вбивство колишнього чоловіка, його брата та їхньої матері, щоб заволодіти багатомільйонним спадком. Поліцейські, провівши спецоперацію, інсценували злочин.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Як стало відомо під час слідства, після розірвання шлюбу з колишнім чоловіком жінка, маючи на руках двох малолітніх дітей, почала готувати злочинний план. Мотив — заволодіння мільйонними статками чоловіка та спільним майном", - йдеться в повідомленні.

Згідно зі слідством, після розірвання шлюбу жінка почала готувати злочинний план. Вона найняла кілера, щоб той убив її ексчоловіка та його родину. Жінка пообіцяла виконавцеві половину статків. Для підготовки злочину вона заплатила 1 600 доларів і 8 000 гривень.

Під час спецоперації поліцейські інсценували вбивство її колишнього чоловіка та його брата. Кілер надав замовниці фото "з місця злочину". Впевнившись у частковому виконанні замовлення, жінка передала частину "гонорару". Її одразу затримали за підтримки спецпідрозділів.

Жінці загрожує до 15 років ув'язнення. Слідчі повідомили їй про підозру в підготовці умисного вбивства та розбійного нападу.

Нагадаємо, в Києві конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною.

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