Замовив вбивство своєї екскоханої: на Хмельниччині судитимуть чоловіка, який винайняв "кілера"

Життя 46-річної жінки чоловік оцінив у 2100 доларів.
49-річний мешканць Чернівецької області намагався вбити свою колишню співмешканку-підприємицю. Для цього він шукав вбивцю, який би втілив його план за 2100 доларів.
Як розповіли у пресслужбі Нацполіції, чоловік мав тривалий конфлікт з потерпілою і хотів позбутися екскоханої. Життя 46-річної жінки зловмисник оцінив у 2100 доларів. Але про злочинний план дізнались співробітники СБУ і поліції у квітні та попередили вбивство.
"Правоохоронці зімітували зникнення та вбивство жінки, аби "виконавець" зміг надати замовнику докази виконаного замовлення", - розповіли у поліції.
Так замовника вбивства затримали в Кам’янці-Подільському на Хмельниччині під час передачі "кілеру" коштів за виконану роботу.
Досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 14, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (вбивство на замовлення) Кримінального кодексу України, вже завершено. Слідчі скерували обвинувальний акт до суду.
Нагадаємо, у Дніпрі чоловік через ревнощі до смерті побив 52-річну жінку.