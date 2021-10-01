"Замовив" зятя за 1200 доларів: у Вінниці засудили чоловіка за організацію вбивства

"Замовив" зятя за 1200 доларів: у Вінниці засудили чоловіка за організацію вбивства

Чоловік найняв кілера для зятя, з яким у нього виникли конфліктні взаємовідносини.

У Вінниці суд виніс вирок чоловікові, який організував замовне вбивство власного зятя. Він проведе за ґратами 14 років.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Вінницькій області.

Вбивство сталося у червні 2014 року. У власному авто знайшли тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями голови. Майже одразу після вбивства оперативники затримали виконавця злочину, а замовника – у день похорону на кладовищі.

Слідство встановило, що чоловіка "замовив" власний тесть через неприязні родинні стосунки. Раніше чоловік вже погрожував зятю вбивством, але потім перейшов від погроз до дій.

В одному з районів області він за 1200 доларів США знайшов виконавця, дав йому мобільний телефон для зв’язку та обріз мисливської рушниці.

Після вбивства кілер повернув тестеві обріз і телефон, яких останній позбувся.

"Підозрюваному в організації вбивства обрали запобіжний захід – тримання під вартою та направили на проходження судово-психіатричної експертизи. Поки тривала експертиза, термін ухвали суду щодо перебування підозрюваного під вартою скінчився і з медичної установи його відпустили. Після кількох років переховування на території сусідньої держави, зловмисника затримали правоохоронці та передали правосуддю", - зазначили у прокуратурі.

Суд виніс вирок чоловікові за організацію замовного вбивства - 14 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Донецькій області правоохоронці попередили замовне вбивство підприємця. Сам чоловік не здогадувався, що його хочуть "ліквідувати".

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