Замовне вбивство підприємця в Полтавській області: колишнього посадовця засудили

Суд виніс вирок колишньому голові однієї з територіальних громад Полтавщини, який замовив убивство підприємця.

В Полтавській області колишнього старосту одного з округів засудили до 10 років ув’язнення. Чиновник був визнаний винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У кінці 2022 року співробітники Державного бюро розслідувань викрили підготовку вбивства підприємця, для якого активно шукали виконавців із кримінального середовища. Як виявилося, голова громади, після тривалих конфліктів з бізнесменом, вирішив вдатися до радикальних заходів і знайти кілера для виконання злочину.

За вбивство він обіцяв 5 000$, плануючи передати гроші двома частинами: завдаток був сплачений ще в грудні 2022 року, а решту обіцяв виплатити після того, як переконається в успішності виконання замовлення і отримає фотографії "жертви".

Інсценування вбивства / Фото: Державне бюро розслідувань

"Працівники ДБР, в межах здійснення санкціонованого контролю за вчиненням злочину, імітували вбивство, після чого замовник отримав фотографії з "трупом", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві громадського активіста Дем'яна Ганула.

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