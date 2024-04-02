Замовник вбивства Гандзюк Мангер заявив про мобілізацію – у Міноборони та військовій частині відреагували

Ексголова Херсонської облради Владислав Мангер, якого засудили за замовлення вбивства активістки Катерини Гандзюк, у вівторок, 1 квітня, під час розгляду апеляційної скарги надав лист нібито від командира військової частини А7382 про те, що Вагнера викликають на службу.

Про це повідомили на Facebook-сторінці "Хто замовив Катю Гандзюк?".

"Сьогодні під час розгляду апеляційної скарги Мангера та Левіна зʼясувалося, що існує лист командира військової частини А7382, в якому висловлюється бажання призвати на військову службу до цієї частини Владислава Мангера. Більше того, Мангер заявив в суді, що скоро він надасть в суд клопотання Міністерства оборони про необхідність його призвати. Ми поки не знаємо, навіщо командиру бригади територіальної оборони потрібна людина, яка замовила вбивство Каті Гандзюк і до того ж має купу хронічних хвороб. Сьогодні довгий перелік хвороб Мангера, який склали адвокати, зачитувала суддя. Судячи з цього переліку, потенційний солдат Мангер навряд пройде ВЛК", - йшлось у дописі.

Проте цю інформацію офіційно спростували у Міністерстві оборони.

"Міністерство оборони не готує жодного клопотання для зарахування п. Мангера до Збройних Сил. Якщо відповідна ініціатива зʼявилася на рівні військової частини, процес буде негайно припинено, щодо ініціаторів – проведене службове розслідування", - написало у коментарі Міноборони під постом у Facebook.

Коментар Міністерства оборони

Після поширення цієї інформації прес-служба 126-ї окремої бригади територіальної оборони Одеси, куди нібито мали призвати Мангера, також спростувала його заяву.

"Інформація, що розповсюджена 01.04.2024 року, на низці інформаційних ресурсів, щодо причетності командира військової частини А7382 до надання обвинуваченому у замовленні нападу на Катерину Гандзюк ексголові Херсонської Обласної Ради Владиславу Мангеру листа для проходження служби у військовій частині А7382 – не відповідає дійсності. Ми офіційно заявляємо: Владислава Мангера не було, не буде і в жодному разі не могло бути в нашій бригаді. Мангер за рішенням українського суду відбуває справедливе покарання як замовник резонансного вбивства, його місце в тюрмі. Наше місце — на полі бою, де 126 бригада продовжить боротись за справедливість для українського народу, звільняючи нові території, а не злочинців від покарань", – йдеться у повідомленні у Facebook.

У липні 2018 року громадську активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою поблизу під’їзду її будинку – за три місяці Гандзюк померла. За три тижні до смерті вона повідомила, що вважає замовником нападу на неї тодішнього голову Херсонської облради Владислава Мангера.

2019 року у справі було засуджено п’ятох підозрюваних в організації та виконанні нападу на Гандзюк: виконавців Віктора Горбунова, В’ячеслава Вишневського, Володимира Васяновича, Микиту Грабчука, а також організатора Сергія Торбіна. Усі вони визнали свою провину, пішли на угоду зі слідством та отримали від 3 до 6, 5 років позбавлення волі.

Дніпровський районний суд Києва 26 червня 2023 року визнав ексголову Херсонської облради Владислава Мангера винним у замовленні нападу, а його помічника Олексія Левіна — в організації. Їм присудили по 10 років позбавлення волі.

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