Киянка замовила у кримінальних авторитетів вбивство поліцейського: мотив шокує

Поліція викрила киянку та кримінальних авторитетів / © СБУ

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Поліція Вінниччини запобігла замаху на поліцейського. Жінка з Києва, через особисту помсту, замовила його вбивство. Вона звернулася до кримінальних «авторитетів» у Ладижинській колонії, щоб ті за гроші знайшли вбивцю. Усім трьом причетним вже повідомили про підозру.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Вінницькій області.

Як стало відомо під час розслідування каналу постачання наркотиків до колонії, оперативники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області та слідчі обласної поліції отримали інформацію про підготовку вбивства чинного працівника поліції.

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Поліція викрила киянку та кримінальних авторитетів. / © Національна поліція України

Організаторкою виявилася жінка з Києва, яка через неприязні стосунки вирішила помститися поліцейському. Вона звернулася до знайомого засудженого, а той — до двох кримінальних «авторитетів» 49 та 36 років, які перебували у Ладижинській колонії. За свої «послуги» злочинці запросили 5 000 доларів.

Засуджені знайшли виконавця злочину, якому передали всю інформацію про поліцейського, включно з його місцем проживання та маршрутами пересування. Жінка перерахувала їм 1 200 євро як завдаток.

Поліція викрила киянку та кримінальних авторитетів.

20 червня слідчі поліції разом з УСР, УВБ, за підтримки спецпідрозділів «Поліції особливого призначення» та «Циклону», провели обшуки за місцями проживання фігурантів та в колонії. Були вилучені мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі, комп’ютерна техніка та чорнові записи з даними поліцейського, якого планували вбити.

Цього ж дня замовниці та двом засудженим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, п. п. 11 та 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (готування до умисного вбивства, вчиненого на замовлення та за попередньою змовою групою осіб). Наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до злочину. Слідство триває під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури.

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Нагадаємо, поліція та СБУ розкрили та зупинили групу шахраїв, які допомагали людям ухилятися від мобілізації. Їхня схема діяла у Черкаській, Київській та Житомирській областях. Зловмисники розробляли та продавали підроблені документи та фейкові мобільні додатки «Резерв+» та «Дія», заробляючи до 300 тисяч гривень на місяць.