Замовив кілеру вбивство тещі через гроші для онуків: на Київщині затримали чоловіка (фото)

Замовив убивство тещі / © Офіс Генерального прокурора

У Київській області правоохоронці викрили чоловіка, який організував замах на вбивство своєї колишньої тещі. Щоб задокументувати злочин, оперативники навіть інсценували смерть жінки, після чого підозрюваного затримали.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як повідомили у прокуратурі, 53-річному жителю Києва оголошено підозру в організації замаху на умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів і на замовлення.

Щоб задокументувати злочин, оперативники інсценували її смерть / © Офіс Генерального прокурора

Конфлікт з тещею через майно

За даними слідства, чоловік тривалий час конфліктував із матір’ю своєї колишньої дружини через майнові питання. Крім того, він нібито хотів заволодіти грошима, які жінка збирала, щоб придбати житло для своїх онуків — дітей підозрюваного.

У певний момент чоловік вирішив позбутися колишньої тещі і почав шукати виконавця для злочину. Він звернувся до знайомого з проханням допомогти знайти кілера, однак його дії потрапили у поле зору правоохоронців.

Псевдокілер і інсценування вбивства

Правоохоронці організували зустріч підозрюваного з людиною, яку він сприймав як виконавця. Чоловік погодився заплатити 5 тисяч доларів за вбивство або дозволити «кілеру» забрати гроші, які той міг би знайти у будинку жертви після злочину.

Підозрюваний також передавав інформацію про жінку, необхідну для реалізації злочинного плану.

Щоб задокументувати злочин, оперативники інсценували її смерть: потерпілу облили фарбою, поклали на підлогу зі зв’язаними руками та зробили фотографії, які мали виглядати як доказ убивства.

Ці знімки передали замовнику, після чого його затримали.

Що загрожує підозрюваному

Наразі чоловіку оголошено підозру. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Досудове розслідування проводять слідчі Броварського районного управління поліції Київської області за оперативного супроводу Служби безпеки України.

Жінка, яку намагалися вбити, не постраждала.

