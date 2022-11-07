"Замполіт сказав, що розстріляє і їх вважатимуть зниклими безвісти: "мобіків" РФ, які відмовилися йти на штурм, запроторили до підвалу

На Донеччині зо два десятки російських окупантів відмовилися йти на штрум позицій ЗСУ.
На Донеччині запроторили до підвалу мобілізованих РФ, які відмовилися штурмувати позиції ЗСУ. Їх утримують на території селища Завітне Бажання.
Про це повідомляє The Insider.
Як повідомили дружини і матерів російських вояків, мінімум 8 з щойно мобілізованих насильно утримуваних військових до мобілізації працювали в АТ "Гірничо-металургійний комплекс "Дальполіметал" у місті Дальнегорськ, Приморського краю. Вони мали бронь від призову до армії, але їх таки мобілізували. Спочатку їх відправили на навчальний полігон, а потім без спецпідготовки кинули на "нуль" в Україні.
Там понад два десятки з бійців ЗС РФ написали рапорти про відмову брати участь у штурмі.
За словами родичів військових, їх утримують у підвалі, не годують, не дають помитися та нічого не пояснюють. "Відмовників" називають зрадниками та погрожують розстріляти.
За інформацією родичів, до кінця жовтня мобілізовані перебували за 40 кілометрів від окупованого Маріуполя, у лісосмузі будували бліндажі, у бойових діях не брали участі, здавши військове спорядження. Звідти тих, хто відмовився воювати, відвезли до підвалу в село Завітне Бажання.
Одна з дружин мобілізованих Олена Кашина розповіла що її чоловік ніколи не служив, а по прибуттю до України ніс вахту в окопі. За два дні він зателефонував і розповів, що не хоче вбивати людей, "заплющить очі та вуха" і чекатиме на розстріл, який пообіцяв замполіт роти, коли кілька мобілізованих заявили, що відмовляться воювати.
"Перед написанням рапорту замполіт 5-ї роти сказав, що якщо вони щось пишуть, то їх розстріляють, закинуть у спільну яму, а родичам напишуть, що вони зникли безвісти. Мій чоловік дзвонив і сказав: "Льон, мене сьогодні наші можуть розстріляти", - переказала слова чоловіка Кашина.
Але рапортам мобілізованих не дали ходу, стверджує вона. За її словами, 6 відмовників залишили у таборі готувати їжу військовим, ще вісьмох відвезли до підвалу.
Раніше військовослужбовці зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії поскаржилися губернатору, що під селом Павлівка на Донеччині зазнали великих втрат, а мобілізовані з Воронезької області заявили, що командування кинуло їх на передову без підготовки, в результаті чого з 500 людей вижили 40 осіб.
Нагадаємо, що втрати окупантів в Україні перевалили за 76 тисяч. За добу Сили оборони ліквідували 530 російських загарбників.
Читайте також:
- Чи справді окупанти втечуть з Херсона: військовий експерт розповів, що відбувається у місті
- "У Лисичанську ЗСУ "закобзонили" кадирівців, а у Майорську "демобілізували" у пекло кілька десятків росіян
- "Всіх там перерізали, поубивали старих, баб ґвалтували": окупант розповів дружині, як ЗС РФ залишали Лиман